Antrenor de la Mondial, FILMAT in timp ce lua mita de la ziaristi sub acoperire! Ce suspendare i-a dat FIFA

Un antrenor care a fost prezent in Rusia la Cupa Mondiala s-a facut de ras in fata camerei ascunse.

Salisu Yusuf, antrenorul secund al nationalei Nigeriei la Mondial, a fost filmat de ziaristi sub acoperire in timp ce primea mita in valoare de 1000 de dolari. Ziaristii s-au dat drept agenti de jucatori, iar Yusuf s-a angajat sa selectioneze doi dintre jucatorii lor pentru Cupa Africii pe Natiuni.



FIFA l-a gasit vinovat pe Yusuf si l-a suspendat timp un din fotbal si i-a aplicat o amenda de 5000 de dolari.



Yusuf a fost secundul lui Gernot Rohr la Cupa Mondiala din Rusia, acolo unde nationala Nigeriei a fost eliminata din faza grupelor.