Proteste anti-Ronaldo: ”Grasule, vino să ne explici”! Fanii lui Cruzeiro au luat foc după ultima decizie a fostului fotbalist

Fostul mare atacant brazilian Ronaldo (45 de ani), în prezent patron al lui Cruzeiro după ce a cumpărat în decembrie clubul din a doua ligă, a fost huiduit de suporterii din Belo Horizonte.

”Grasule, vino să ne explici”, i-au strigat fanii lui Ronaldo, chemat să ofere răspunsuri în primul rând pentru neprelungirea contractului cu veteranul Fabio (41 de ani), portarul care se află de 16 ani la echipă și care a jucat aproape 1000 de meciuri la Cruzeiro.

Ronaldo, de două ori campion mondial cu naționala Braziliei, a achiziționat în luna decembrie a anului trecut gruparea din Belo Horizonte pentru suma de 400 de milioane de reali.

El și-a început cariera profesionistă la Cruzeiro, evoluând ulterior la PSV Eindhoven, FC Barcelona, Inter Milano, Real Madrid, AC Milan și Corinthians.

Ronaldo took over former club Cruzeiro just before Christmas. Since then:

• His former coach Vanderlei Luxemburgo is let go

• Goalkeeper Fábio, who’s been there 16 years, is let go

• Today, fans protest against the decision

pic.twitter.com/uJykZHvMXL