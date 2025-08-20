Competiția continentală este rezervată cluburilor de fotbal feminin din America de Nord, Centrală și Caraibe. Washington și Pachuca au început în forță, cu scoruri demne de manual: 7-0 și 6-0!

Americancele de la Washington Spirit au făcut spectacol total împotriva lui Alianza din El Salvador. Kouassi a fost vedeta serii, cu un hat-trick (21’, 52’, 59’), dar și Ratcliffe a impresionat, cu gol și două assist-uri. Rodman și Cantore au completat recitalul ofensiv.

Și mexicancele de la Pachuca au arătat că nu au adversar în grupa lor. În fața panamezelor de la Chorrillo, au câștigat cu 6-0, grație golurilor marcate de Orejel, Mauleon, Garcia Ramirez, Ihezuo și Nicosia (dublă).

