Vladimir Screciu are evoluțiii foarte bune sub comanda lui Mirel Rădoi, dar mijlocașul ar putea schimba echipa în următoarele zile.

Vladimir Screciu, dorit la Maccabi Haifa

Un club din Israel, țară în care fereastra de transferuri este încă deschisă pentru următoarele zece zile, este interesată de fotbalistul de 25 de ani.

Conform Fanatik, Maccabi Haifa este foarte interesată de transferul lui Vladimir Screciu, închizătorul celor de la Universitatea Craiova.

Scouterii israelieni ar fi fost prezenți la cele două meciuri ale echipei naționale cu Canada (scor 0-3) și cu Cipru (scor 2-2) pentru a-l vedea la treabă pe Vladimir Screciu, însă jucătorul nu a prins deloc minute în cele două meciuri ale primei reprezentative.

Două milioane de euro este cota de piață a lui Vladimir Screciu, confom Transfermarkt.

Screciu a mai evoluat în străinătate la Genk și Lommel.

Reacția conducerii Universității Craiova în legătură cu un eventual transfer al lui Vladimir Screciu

Pavel Badea a recunoscut că Vladimir Screciu a stârnit interesul echipelor din străinătate prin evoluțiile sale, însă susține că, cel mai probabil, fotbalistul va rămâne în Bănie cel puțin până în vară.

”Ar fi o lovitură pentru clubul nostru. Screciu este un jucător cu experiență, este un jucător cu multe calități și care dă greutate echipei noastre pe fază defensivă.

De aceea, cred că următoarea perioadă, cei care se ocupă de managementul echipei Universitatea Craiova, să ia în considerare că pierderea lui Screciu poate fi o pierdere importantă pentru club și performanțele ar fi puse sub semnul întrebării sau greu de îndeplinit. De aceea, cred că Screciu va rămâne la Universitatea Craiova, cel puțin până în vară”, a spus Pavel Badea pentru sursa citată.

