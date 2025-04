Potrivit arhicunoscutului Fabrizio Romano, cluburile din Saudi Pro League sunt din nou pe urmele columbianului și vor încerca un transfer în vară. Winger-ul „cormoranilor” va intra în ultimii doi ani de contract și, în lipsa unei prelungiri, o vânzare este tot mai probabilă.



„Cluburile din Arabia Saudită îl vor pe Luis Diaz. Vor încerca din nou. Să vedem ce va decide jucătorul – dacă rămâne la Liverpool, merge în alt campionat european sau ia în calcul varianta arabă”, a explicat Romano.



Nu doar saudiții sunt interesați de Luiz diaz



Luis Diaz, care a marcat 13 goluri și a oferit cinci pase decisive în 42 de meciuri în acest sezon, este cotat la 85 de milioane de euro potrivit Transfermarkt. În trecut, Manchester City a fost interesată de serviciile sale, iar Barcelona îl monitorizează în continuare.



Columbianul a fost adus la Liverpool în 2022, pentru 53 de milioane de euro, de la FC Porto. Deși a devenit un jucător important, evoluțiile sale recente n-au fost la nivelul așteptărilor, iar clubul nu s-a grăbit să-i propună prelungirea contractului, scadent în 2027.



Dacă va pleca în Arabia Saudită, Diaz ar urma calea foștilor colegi Jordan Henderson, Firmino, Mané sau Fabinho, atrași de salariile uriașe oferite de cluburi ca Al-Nassr sau Al-Ettifaq.

Liverpool, mare favorită la titlu în Premier League

Eliminată din UEFA Champions League de PSG și învinsă în finala Cupei Ligii Angliei de Newcastle, scor 1-2, Liverpool se concentrează acum pe câștigarea titlului în Premier League, unde este mare favorită.



Cu nouă etape înainte de finalul sezonului, echipa lui Arne Slot are 70 de puncte și are 12 în plus față de următoarea clasată, Arsenal.