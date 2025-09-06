FOTO ȘI VIDEO Coincidență bizară la primul gol al lui Cristiano Ronaldo din meciul cu Armenia! ”Torpila” prin care a făcut ”dubla”

Coincidență bizară la primul gol al lui Cristiano Ronaldo din meciul cu Armenia! "Torpila" prin care a făcut "dubla"
Cristiano Ronaldo a marcat două goluri în partida dintre Armenia și Portugalia din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.

Astfel, cvintuplul câștigător al Balonului de Aur a ajuns la 140 de goluri pentru echipa națională, un record absolut.

Cristiano Ronaldo a înscris în minutul 21, numărul purtat pe tricou la națională de Diogo Jota

În meciul cu Armenia, starul lusitan a punctat mai întâi în minutul 21, pentru 2-0. Joao Felix deschisese scorul cu 11 minute mai devreme. Cristiano Ronaldo a ajuns la o centrare a lui Pedro Neto și a trimis balonul în poartă.

Imediat după gol, CR7 s-a bucurat în stilul său deja arhicunoscut, prin celebrul ”Siuu”, iar mai apoi a arătat cu degetul spre cer, indicând faptul că reușita sa îi este dedicată lui Diogo Jota, fotbalistul lui Liverpool, decedat pe 3 iulie în urma unui tragic accident de circulație. Coincidența bizară face ca golul lui Cristiano Ronaldo să vină exact în minutul 21, numărul purtat pe tricou de Diogo Jota la naționala Portugaliei.

”Torpila” lui Cristiano Ronaldo din meciul cu Armenia

Cristiano Ronaldo a făcut dubla în minutul 46, cu o ”torpilă” expediată din afara careului. Portarul armean Henri Avagyan a plonjat și a încercat să respingă, însă șutul a fost prea puternic, iar mingea a intrat în plasă.

