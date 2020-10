El este cel care a avut cel mai mult de CASTIGAT de pe urma pandemiei! Cine este REGELE transferurilor din aceasta perioada de mercato

In ciudat crizei create de pandemia de coronavirus, Jorge Mendes tocmai a incheiat din nou o vara profitabila.

Economia fotbalului se clatina, iar in fiecare saptamana apare o noua stire cu un agent de televiziune sau un club care are pierderi. In toata Europa se asteapta ca pierderile financiare sa se ridice la suma de 4,5 miliarde de euro.

Aceasta criza a creat in schimb si unii castigatori. Omul de afaceri si agentul de jucatori Jorge Mendes este de mai bine de douazeci de ani, un om cheie in aceasta industrie. Anul acesta, in ciuda crizei de coronavirus, agentul a avut mai multe reusite ca in multi ani. Jorge Mendes are o colaborare stransa cu clubul din Premier League, Wolverhamtpon Wanderers, club care are mai multi portughezi in echipa ca unele cluburi din Portugalia.

In aceasta perioada de mercato, Mendes a reusit o serie de afaceri serioase:

- Ruben Dias de la Benfica la Manchester City pe 80 de milioane de dolari.

- L-a adus pe James Rodriguez la Everton de la Real Madrid, relansandu-i cariera.

- A aranjat vanzarea jucatorilor lui Wolverhampton, Doherty (20 milioane de dolari) si Diogo Jota (53 milioane de dolari)

- L-a adus la Wolverhampton de la Barcelona pe Nelson Semedo pentru 35 de milioane de dolari.

- De asemenea, cu banii din vanzarea lui Diogo Jota la Liverpool, Mendes l-a adus de la Porto la Wolverhampton pe tanarul de 18 ani, Fabio Silva, pentru 45 de milioane de dolari.

Mendes este agentul lui Ronaldo si Mourinho, iar comisioanele pe care portughezul le face sunt incredibil de mari. Spre exemplu, doar pentru transferul lui Trincao de la Braga la Barcelona, pentru 30 de milioane de dolari, acesta a luat aproape o treime din suma comision.