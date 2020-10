Mercato de criza, fara transferuri record! Cum arata recesiunea pe piata transferurilor din Anglia, Italia si Spania

Dupa multi ani de transferuri pe sume record, cluburile din cele mai puternice trei ligi europene au fost cumpatate si au recurs la imprumuturi si aducerea jucatorilor liberi de contract.

In acest sezon, cele mai scumpe trei mutari din cele mai puternice campionate europene au costat cumulat cu 10 milioane de euro mai putin decat recordul de transfer inregistrat de Neymar. In 2017, PSG platea 222 de milioane de euro pentru vedeta braziliana, in timp ce, in aceasta vara, transferurile lui Havertz, Arthur si Pjanici au costat impreuna 212 milioane de euro. Practic, piata transferurilor a regresat pana la nivelul anului 2009, cand brazilianul Kaka era transferat de la AC Milan la Real Madrid, cu o suma similara celei platite acum de Chelsea pentru Havertz.

Recesiunea cauzata de pandemia de coronavirus a facut ca unele transferuri spectaculoase sa se faca gratis (Cavani, T. Silva, J. Rodriguez, Sanchez, Vidal, Suarez, D. Silva) sau sub forma de imprumut (Bale, Morata, Chiesa, Torreira, Vallejo), din moment ce unele cluburi si-au pierdut intre o treime sau jumatate din bugetul preconizat. Cel mai bun exemplu pentru situatia din aceasta vara este Real Madrid, care nu a adus niciun jucator si si-a recuperat 14 jucatori imprumutati, incasand 98 de milioane de euro din vanzari si imprumuturi, plus o scadere a fonduli de salariu. Campioana la capitolul cheltuieli este Chelsea, care in ultimele doua perioade de mercato a avut interzis la transferuri, din cauza incalcarii regulilor de racolare a juniorilor, si care a platit in aceasta vara 247 de milioane de euro.

PREMIER LEAGUE (ANGLIA)

TOP 10 SUME PLATITE PENTRU TRANSFERURI:

1. Kai Havertz - 80 mil. euro / de la Bayer Leverkusen la Chelsea

2. Ruben Dias - 68 mil. euro / de la Benfica la Manchester City

3. Timo Werner - 53 mil. euro / de la RB Leipzig la Chelsea

4. Ben Chilwell - 50.2 mil. euro / de la Leicester la Chelsea

5. Thomas Partey - 50 mil. euro / de la Atletico Madrid la Arsenal

6. Nathan Ake - 45.3 mil. euro / de la Bournemouth la Manchester City

7. Diogo Jota - 44.7 mil. euro / de la Wolverhampton la Liverpool

8. Fabio Silva - 40 mil. euro / de la FC Porto la Wolverhampton

9. Donny van der Beek - 39 mil. euro / de la Ajax la Manchester United

10. Giovani Lo Celso - 32 mil. euro / de la Rea Betis la Tottenham

TOP 10 SUME INCASATE PENTRU TRANSFERURI:

1. Alvaro Morata - 56 mil. euro / de la Chelsea la Atletico Madrid

2. Ben Chilwell - 50 mil. euro / de la Leicester la Chelsea

3. Leroy Sane - 45 mil. euro / de la Manchester City la Bayern Munchen

4. Diogo Jota - 44.7 mil. euro / de la Wolverhampton la Liverpool

5. Rhian Brewster - 26 mil. euro / de la Liverpool la Sheffield United

6. Alexander Sorloth - 20 mil. euro / de la Crystal Palace la RB Leipzig

7. Helder Costa – 17.7 mil. euro / de la Wolverhampton la Leeds United

8. Emiliano Martinez - 17.4 mil. euro / de la Arsenal la Aston Villa

9. Pierre - Emile Hojbjerg – 16.6 mil. euro / de la Southampton la Tottenham

10. Mario Pasalici - 15 mil. euro / de la Chelsea la Atalanta

Nicolas Otamendi - 15 mil. euro / de la Manchester City la Benfica

Chris Smalling - 15 mil. euro / de la Manchester United la AS Roma

TOP 10 TRANSFERURI GRATIS:

Willian - de la Chelsea la Arsenal

Adam Lallana - de la Liverpool la Brighton

Thiago Silva - de la PSG la Chelsea

James Rodriguez - de la Real Madrid la Everton

Edinson Cavani - de la PSG la Manchester United

Joe Hart - de la Burnley la Tottenham

Branislav Ivanovici - de la Zenit St. Petersburg la WBA

Cedric Soares - de la Southhampton la Arsenal

Malang Sarr - de la Nice la Chelsea

Ryan Fraser - de la Bournemouth la Newcastle

TOP 10 IMPRUMUTURI:

Gareth Bale - 4 mil. euro / de la Real Madrid la Tottenham

Cengiz Under - 3 mil. euro / de la AS Roma la Leicester

Carlos Vinicius - 3 mil. euro / de la Benfica la Tottenham

Theo Walcott - 2.5 mil. euro / de la Everton la Southampton

Michy Batshuayi - 2.5 mil. euro / de la Chelsea la Crystal Palace

Ola Aina - 2.5 mil. euro / de la Torino la Fulham

Ross Barkley - 2 mil. euro / de la Chelsea la Aston Villa

Ademola Lookman - 2 mil. euro / de la RB Leipzig la Fulham

Mario Lemina - 2 mil. euro / de la Southampton la Fulham

Ruben Loftus-Cheek - 2 mil. euro / de la Chelsea la Fulham

SERIE A (ITALIA)

TOP 10 SUME PLATITE PENTRU TRANSFERURI:

1. Arthur - 72 mil. euro / de la FC Barcelona la Juventus

2. Victor Osimhen - 70 mil. euro / de la Lille la Napoli

3. Achraf Hakimi - 40 mil. euro / de la Real Madrid la Inter Milano

4. Nicolo Barella - 25 mil. euro / de la Cagliari la Inter Milano

5. Simone Verdi - 20 mil. euro / de la Napoli la Torino

6. Stefano Sensi - 20 mil. euro / de la Sassuolo la Inter Milano

7. Andrea Pinamonti - 19.5 mil. euro / de la Inter Milano la Genoa

8. Roberto Inglese - 18 mil. euro / de la Napoli la Parma

9. Vedat Muriqi - 17.5 mil. euro / de la Fenerbahce la Lazio

10. Jordan Veretout - 16 mil. euro / de la Fiorentina la AS Roma

TOP 10 SUME INCASATE PENTRU TRANSFERURI:

1. Miralem Pjanici - 60 mil. euro / de la Juventus la FC Barcelona

2. Mauro Icardi - 50 mil. euro / de la Inter Milano la PSG

3. Patrick Schick - 26.5 mil. euro / de la AS Roma la Bayer Leverkusen

4. Emre Can - 25 mil. euro / de la Juventus la Borussia Dortmund

5. Allan - 25 mil. euro / de la Napoli la Everton

6. Nicolo Barella - 25 mil. euro / de la Cagliari la Inter Milano

7. Timothy Castagne - 24 mil. euro / de la Atalanta la Leicester

8. Suso - 24 mil. euro / de la AC Milan la FC Sevilla

9. Amad Diallo - 21 mil. euro / de la Atalanta la Manchester United

10. Lucas Paqueta - 20 mil. euro / de la AC Milan la Ol. Lyon

Simone Verdi - 20 mil. euro / de la Napoli la Torino

Stefano Sensi - 20 mil. euro / de la Sassuolo la Inter Milano

TOP 10 TRANSFERURI GRATIS:

Alexis Sanchez - de la Manchester United la Inter Milano

Arturo Vidal - de la FC Barcelona la Inter Milano

Pepe Reina - de la AC Milan la Lazio

Henrikh Mkhitaryan - de la Arsenal la AS Roma

Pedro - de la Chelsea la AS Roma

Giacomo Bonaventura - de la AC Milan la Fiorentina

Borja Vallero - de la Inter Milano la Fiorentina

Jose Callejon - de la Napoli la Fiorentina

Diego Godin - de la Inter Milano la Cagliari

Mattia Destro - de la Bologna la Genoa

TOP 10 IMPRUMUTURI:

Alvaro Morata - 10 mil. euro / de la Atletico Madrid la Juventus

Federico Chiesa - 10 mil. euro / de la Fiorentina la Juventus

Weston McKennie - 4.5 mil. euro / de la Schalke la Juventus

Marash Kumbulla - 3 mil. euro / de la Hellas Verona la AS Roma

Diego Dalot - 2.5 mil. euro / de la Manchester United la AC Milan

Cristian Romero - 2 mil. euro / de la Juventus la Atalanta

Borja Mayoral - 2 mil. euro / de la Real Madrid la AS Roma

Tiemoue Bakayoko - 2 mil. euro / de la Chelsea la Napoli

Keita Balde - 1.5 mil. euro / de la AS Monaco la Sampdoria

Antonio Candreva – 1.5 mil. euro / de la Inter Milano la Sampdoria

PRIMERA DIVISION (SPANIA)

TOP 10 SUME PLATITE PENTRU TRANSFERURI:

1. Miralem Pjanici - 60 mil. euro / de la Juventus la FC Barcelona

2. Alvaro Morata - 56 mil. euro / de la Chelsea la Atletico Madrid

3. Trincao - 31 mil. euro / de la Sporting Braga la FC Barcelona

4. Yannick Carrasco - 27 mil. euro / de la Dalian Pro la Atletico Madrid

5. Suso - 24 mil. euro / de la AC Milan la FC Sevilla

6. Sergino Dest - 21 mil. euro / de la Ajax la FC Barcelona

7. Pedro Estupinan - 16.4 mil. euro / de la Watford la Villarreal

8. Oscar Rodriguez - 13.5 mil. euro / de la Real Madrid la FC Sevilla

9. Oussama Idrissi - 12.2 mil. euro / de la AZ Alkmaar la FC Sevilla

10. Alex Berengur - 10.5 mil. euro / de la Torino la Athletic Bilbao

TOP 10 SUME INCASATE PENTRU TRANSFERURI:

1. Arthur - 72 mil. euro / de la FC Barcelona la Juventus

2. Thomas Partey - 50 mil. euro / de la Atletico Madrid la Arsenal

3. Achraf Hakimi - 40 mil. euro / de la Real Madrid la Inter Milano

4. Giovani Lo Celso - 32 mil. euro / de la Real Betis la Tottenham

5. Sergio Reguilon - 30 mil. euro / de la Real Madrid la Tottenham

6. Nelson Semedo - 30 mil. euro / de la FC Barcelona la Wolverhampton

7. Rodrigo - 30 mil. euro / de la Valencia la Leeds United

8. Ferran Torres - 23 mil. euro / de la Valencia la Manchester City

9. Diego Llorente - 20 mil. euro / de la Real Sociedad la Leeds United

10. Oscar Rodriguez - 13.5 mil. euro / de la Real Madrid la FC Sevilla

TOP 10 TRANSFERURI GRATIS:

Luis Suarez - de la FC Barcelona la Atletico Madrid

David Silva - de la Manchester City la Real Sociedad

Dani Parejo - de la Valencia la Villarreal

Claudio Bravo - de la Manchester City la Real Betis

Alvaro Negredo - de la Al Nasr la Cadiz

Sandro Ramirez - de la Everton la Huesca

Roque Mesa - de la FC Sevilla la Valladolid

Martin Montoya - de la Brighton la Real Betis

Jorge Molina - de la Getafe la Granada

Jota Peleteiro - de la Aston Villa la Alaves

TOP 10 IMPRUMUTURI:

Lucas Torreira - 3 mil. euro / de la Arsenal la Atletico Madrid

Takefusa Kubo - 2.5 mil. euro / de la Real Madrid la Villarreal

Jesus Vallejo - 2 mil. euro / de la Real Madrid la Granada

Juan Foyth - 2 mil. euro / de la Tottenham la Villarreal

Ante Budimir - 2 mil. euro / de la Mallorca la Osasuna

Bryan Gil - 1.5 mil. euro / de la FC Sevilla la Eibar

Kenedy - 1.5 mil. euro / de la Chelsea la Granada

Cucho Hernandez - 1 mil. euro / de la Watford la Getafe

Ante Palaversa - 1 mil. euro / de la Manchester City la Getafe

Nehuen Perez - 1 mil. euro / de la Atletico Madrid la Granada

CELE MAI SCUMPE TRANSFERURI DIN ISTORIA FOTBALULUI:

1. Neymar - 222 mil. euro / 2017 / de la FC Barcelona la PSG

2. Kylian Mbappe - 180 mil. euro / 2018 / de la AS Monaco la PSG

3. Philippe Coutinho - 145 mil. euro / 2018 / de la Liverpool la FC Barcelona

4. Joao Felix - 126 mil. euro / 2019 / de la Benfica la Atletico Madrid

5. Antoine Griezmann - 120 mil. euro / 2019 / de la Atletico Madrid la FC Barcelona