A venit verdictul pentru Cristiano Ronaldo după gestul care a stârnit furia arabilor! Decizia Comisiei de Disciplină

Ronaldo nu a marcat, însă a ieșit în evidență cu un fault bizar comis în timpul meciului, dar și cu un gest pe care unii l-au considerat obscen, chiar după încheierea partidei.

Pe rețelele sociale a circulat un filmuleț în care Ronaldo ducea mâna în zona genitală în momentul în care suporterii scandau numele marelui său rival Lionel Messi. Gestul său, făcut chiar în perioada Ramadanului, a provocat furia mai multor persoane din Arabia Saudită, care au cerut expulzarea starului portughez.

Totuși, Cristiano Ronaldo nu va fi pedepsit în niciun fel din punct de vedere sportiv. Comisia de Disciplină și Etică a anunțat că nu va lua nicio măsură, având în vedere că în stabilirea unor pedepse pentru astfel de gesturi se bazează doar pe transmisia TV, nu și pe clipuri care circulă pe rețelele sociale, scrie Goal.

Al Nassr a susținut din primul moment că gestul lui Ronaldo nu a fost unul obscen, ci provocat de anumite probleme medicale.

"Ronaldo eset accidentat. Duelul său cu Gustavo Cuellar, jucătorul lui Al Hilal, a început cu o lovitură încasată într-o zonă foarte sensibilă. Este o informație confirmată. În ceea ce privește explicațiile fanilor, ei pot gândi ce vor", a transmis Al Nassr.

