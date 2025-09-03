Extrema în vârstă de 25 de ani a fost la un pas de Bayern Munchen, însă a refuzat oferta bavarezilor dintr-un motiv rar întâlnit în fotbalul modern: își dăduse deja cuvântul spaniolilor.



Într-un interviu acordat postului de radio El Partidazo de COPE, Antony a confirmat că a fost contactat de gigantul german, care i-ar fi oferit un salariu dublu față de cel pe care îl încasează la Betis.



Cuvântul dat, mai presus de milioanele bavarezilor



Chiar și în fața unei propuneri financiare amețitoare, brazilianul a ales să-și respecte promisiunea.



"Am vorbit cu Bayern Munchen cu o zi înainte de a semna cu Betis. Nu știu dacă oferta a fost de 7 milioane de euro net, nu am discutat detaliul acesta. Dar când am discutat cu ei, le-am zis că mi-am dat deja cuvântul celor de la Betis, că totul era rezolvat în proporție de 95% și că am de gând să-mi respect promisiunea", a spus Antony.



Atacantul a adăugat că decizia a fost luată din respect pentru clubul andaluz, chiar dacă a recunoscut forța lui Bayern. "Am luat decizia din respect, din dragoste și știind că sunt fericit aici. Fac asta cu tot respectul pentru Bayern Munchen, unul dintre primele trei cluburi din lume. Nu știu ce se va întâmpla în viitor", a punctat brazilianul.

