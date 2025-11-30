Yann Sommer a impresionat în ultimii ani la Inter, dar portarul elvețian a intrat în vizorul criticilor, care nu îl iartă pentru gafele comise în ultima vreme.

Simone Braglia a sărit în apărarea lui Yann Sommer

După Derby della Madonnina, lui Yann Sommer i s-a reproșat că ar fi putut face mai mult la golul lui Pulisic, iar în presa italiană s-a vorbit inclusive că goalkeeper-ul elvețian nu mai este dorit nici măcar de Cristi Chivu. Criticile la adresa lui Sommer s-au aprins și mai tare după eșecul suferit de nerazzurri în meciul cu Atletico Madrid din Champions League, scor 1-2.

Presa din Italia a scris zilele trecute că Inter vrea să îi aducă un înlocuitor lui Yann Sommer, iar preferatul nerazzurrilor ar fi chiar portarul rivalei AC Milan, Mike Maignan. De altfel s-a discutat și despre un posibil transfer al lui Elia Caprile, portarul celor de la Cagliari.

Simone Braglia, fost portar la Como, Lecce, Monza, Genoa, Perugia sau AC Milan, a comentat situația lui Yann Sommer și a mărturisit că, în opinia sa, elvețianul nu mai este dorit la echipă, fie de Cristi Chivu, fie de conducerea clubului. De altfel, Braglia a transmis că, în cazul în care se impune un alt portar la Inter, cea mai bună soluție ar fi Maignan, însă l-a sfătuit să Chivu să se mai gândească în privința lui Sommer.

”A existat un atac mediatic împotriva lui de la derby încoace. Și fundașul a greșit acolo. A fost o greșeală, dar nu îmi place acest atac împotriva lui; este nedrept. Și cred că este motivat din interior, nu din exterior.

Cred că cineva vrea să scape de el. Este în vizor încă de la începutul anului. Sunt de acord să fie înlocuit cu Maignan, dar dacă, după cum aud, se vorbește despre Caprile, el încă nu este pregătit. Înainte să înlocuiești pe cineva ca Sommer, m-aș gândi bine și aș găsi pe cineva pe măsură”, a spus Simone Braglia, conform TuttoMercatoWeb.

