În prezent în Austria, la Ybbsitz, Stoyanov a povestit că fosta sa parteneră, Venera, cu care are și un copil, l-a înșelat chiar cu cel mai bun prieten al său, Claudiu Keșeru.



Portarul a vorbit deschis despre acest episod și a mărturisit că a aflat chiar de la soția fostului atacant, în prezent director sportiv la Bihor Oradea.



Ce a făcut Stoyanov când a aflat că soția l-a înșelat cu Claudiu Keșeru



„Eram împreună non-stop - antrenament, prânz, antrenament, cină. El este nașul copilului meu. După calculele mele, relația lor a durat peste un an și jumătate. Aveam suspiciuni, dar la momentul respectiv nu voiam să sap. Aveam datorii, eram accidentat, nu se știam dacă voi mai juca fotbal deloc



N-avea rost să caut, dar soția lui Keșeru a aflat, m-a sunat... M-am așezat, m-am gândit și am decis să-i iert pe amândoi. I-am chemat și le-am spus că i-am iertat, dar am vrut să am o discuție cu ei. Sunt pe principiul că ori ierți, ori nu. Am adus în discuție asta doar o dată în conversațiile cu ea”, a spus Stoyanov, potrivit sportal.bg.



Fost junior al FC Bihor, Claudiu Keşeru, care a împlinit 38 de ani în 2 decembrie, a debutat în prima ligă pe vremea când echipa se numea FC Oradea şi a bifat două meciuri pentru "roş-albaştri", reuşind să înscrie şi un gol contra lui Poli Timişoara. La 16 ani şi nouă luni a făcut pasul către FC Nantes.



Atacantul orădean a avut un final de sezon excelent în prima ligă bulgară, la echipa Cerno More Varna. În cursul zilei de joi, Claudiu Keşeru şi-a reziliat contractul cu clubul bulgar pentru a reveni acasă.



Keşeru a absolvit la finalul lunii noiembrie cursul de director sportiv, primul organizat de Federaţia Română de Fotbal în parteneriat cu Double Pass, şi îl continuă pe cel de la Şcoala de Antrenori.