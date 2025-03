Adus ca înlocuitor pentru Dorinel Munteanu, Burcă nu a avut impactul dorit de conducere asupra echipei, astfel că a plecat după doar trei luni de la echipă.



În aceeași zi, Oțelul a numit și noul antrenor al echipei. Laszlo Balint (45 de ani) va avea misiunea de a salva echipa de la retrogradare.



Ovidiu Burcă a reacționat după ce a plecat de la Oțelul Galați și a dezvăluit cum i-a transmis conducerea că ar trebui să plece de la echipă.



Ovidiu Burcă și ”clasica frază”



„Da, am plecat de la Galați. Din păcate, lucrurile nu au fost așa cum ne așteptam. Știam de la început că va fi o muncă infernală. Din păcate, meciul cu Poli Iași a cântărit destul de greu în moralul jucătorilor și în planurile conducătorilor.



Am spus că e nevoie de o schimbare, asta este situația. Am discutat cu Cristi Munteanu, Cristi Sârghi și Marian Brăilescu. Nu știu ce s-a întâmplat în spate, nu am interacționat cu absolut nimeni în afară de ei.



Singura justificare pe care am primit-o din partea conducerii a fost că vor să producă un șoc la echipă. Clasica frază: 'Vrem să facem un șoc'. Și cine poate plăti pe o perioadă scurtă de timp, dacă nu antrenorul?”, a spus Burcă, la Digi Sport.



Oțelul Galați a pierdut primul meci din play-out, scor 2-0 cu UTA Arad, și este pe locul 14 în play-out-ul din superligă, la doar două puncte de locul 15, direct retrogradabil!



După pauza competițională, Oțelul Galați va juca în deplasare cu Gloria Buzău, ultima clasată, iar o victorie îi poate face pe moldoveni să spere la salvarea de la retrogradare.