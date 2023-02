Olandezul Eljero Elia s-a lăsat de fotbal pentru a deveni rapper.

Deținea deja o casă de discuri și o marcă de îmbrăcăminte

El a apărut în videoclipuri și pe scenă încă din 2019, când a colaborat cu artistul american Priceless la melodia "Catch My Drip". El nu este primul fost jucător al lui Juventus care renunță la cariera de sportiv pentru a deveni cântăreț. Argentinianul Dani Osvaldo (ex-Jucentus, AS Roma, FC Porto, Fiorentina, Bologna, Espanyol, Southampton, Inter Milano, Boca Juniors), care deține și cetățenia italiană și a bifat 14 selecții și 4 goluri pentru "Squadra Azzurra", a renunţat la fotbal pentru a deveni rocker.

Olandezul are trei copii și a fost botezat după cântărețul american Al Jarreau. A avut mai multe probleme cu legea, după altercații în zona barurilor din Rotterdam. Acesta a fondat brandul de îmbrăcăminte BALR, alături de mai mulți investitori și de fotbaliștii Demy de Zeeuw și Gregory van der Wiel, dar și casa de discuri The Culture Entertainment.

"Mintea nu-mi mai era la fotbal de câțiva ani"

"A venit timpul să mă las de fotbal, e momentul să anunț că nu voi mai juca. Mintea nu-mi mai era la fotbal de câțiva ani. Nu mă mai simțeam bine pe teren, nu am avut niciun plăcere să joc încă din perioada când eram la Utrecht. Oricum eram ocupat cu muzica, nu am vrut să păcălesc fotbalul. Unicul regret al carierei mele e că am plecat de la Juventus după doar un sezon. Aveam 24 de ani și contract pe cinci sezoane, dar am hotărât să plec, pentru că nu jucam prea mult. Trebuia să mai rămân măcar un an, pentru a lupta pentru locul meu în echipă", a declarat Elia.

A jucat la Juventus, Feyenoord, Hamburg, Southampton și Werder Bremen

Eljero George Rinaldo Elia (36 de ani) s-a născut în Leidschendam-Voorburg din părinți surinamezi. A jucat la juniori pentru SV Voorburg, VSV Tonegido, ADO Den Haag și Ajax Amsterdam, iar la seniori a fost legitimat la ADO Den Haag (2004-2007, 2021-2022), Twente Enschede (2007-2009), Hamburger SV (2009-2011), Juventus (2011-2012), Werder Bremen (2012-2015), Southampton (2015), Feyenoord (2015-2017), Istanbul BB (2017-2020) și FC Utrecht (2020-2021). Are 30 de selecții și 2 goluri pentru naționala se seniori a Olandei, cu care a participat la CM 2010, unde echipa sa a ajuns până în finală.

În palmaresul său se regăsesc titluri de campion în Serie A, Eredivisie și Super Lig, un trofeu KNVB Cup și un Johan Cruyff Trophy (2008–2009). În iulie 2010 era cotat la 17 milioane de euro, dar a fost vândut de Hamburg, un an mai târziu, pentru 9 milioane de euro plus bonusuri, la Juventus, unde a rezistat doar un sezon sub comanda lui Antonio Conte, preferând să plece, din cauză că a considerat că a fost folosit prea puțin la clubul torinez, după doar patru prezențe în Serie A. În iulie 2012 a fost vândut de Juve la Werder Bremen, pentru 5.5 milioane de euro. În urmă cu 15 ani, presa din Olanda considera că ca fi înlocuitorul lui Arjen Robben.

Foto - Eljero Elia (FB)