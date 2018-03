Drama in familia lui Canizares! Anuntul teribil facut de fostul international: "E mai bine sa aflati de la mine!"

Drama in familia lui Santiago Canizares.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Fostul portar al nationalei Spaniei a facut un anunt teribil pe contul sau de Twitter: fiul sau in varsta de 5 ani a decedat in acesta dimineata. Santiago Jr a pierdut batalia cu o boala cumplita si s-a stins la doar 5 ani.



"Fiul meu Santi a murit! Cred ca eu trebuie sa fiu cel care face anuntul si sa va multumesc tuturor pentru sustinerea aratata. A plecat inconjurat de liniste si după ce si-a inteles misiunea in cei cinci ani in care ne-a fost alaturi", a fost mesajul postat de Canizares.

Mi hijo Santi ha fallecido.

Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros.

Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado.#santicampeon — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) March 23, 2018

Canizares a jucat in 46 de meciuri pentru nationala Spaniei. A castigat Champions League cu Real Madrid in 1998 si a fost de cinci campion al Spaniei, de trei ori cu Real si de doua ori cu Valencia.