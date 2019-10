A dus mana la pantaloni si a facut un gest pe care nu-l astepta NIMENI! Reactia incredibila a lui Zlatan dupa DEZASTRUL lui Galaxy! Ar putea fi ultimul sau meci

Ibrahimovic a marcat, insa n-a putut s-o ajute pe Galaxy sa se califice in finala Conferintei de Vest.

Rivala din oras, LA FC, a castigat cu 5-3 si se va lupta cu Seattle Sounders pentru un loc in finala.

Zlatan mai are doar doua luni de contract in MLS. S-a despartit de campionatul american cu un gest de tinut minte. A tinut sa le arate oamenilor din staff-ul lui LA FC ce are in pantaloni. :)

Intrebat daca ia in calcul sa continue cu Galaxy, Zlatan le-a raspuns cu o aroganta jurnalistilor americani: "Daca o sa raman, va fi foarte bine, lumea va continua sa se uite la MLS. Daca nu, o sa uite toti ce inseamna acest campionat!"

Zlatan Ibrahimovic on if this was his final game in the #MLS #Zlatan pic.twitter.com/g4jfYPOGWN — Michael J. Duarte (@michaeljduarte) October 25, 2019