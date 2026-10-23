EXCLUSIV Ciprian Marica: „Reghe nu mai e arogant pentru că în al doilea mandat s-a fript”

Ciprian Marica: „Reghe nu mai e arogant pentru că în al doilea mandat s-a fript” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Ciprian Marica a fost elevul lui Laurențiu Reghecampf la FCSB în 2016, în al doilea mandat al antrenorului pe banca roș-albaștrilor. Atacantul s-a retras la finalul sezonului 2015-2016 din fotbal. 

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Din articol

Marica a susținut, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, că Reghecampf nu mai este arogant ca în a doua sa perioadă la FCSB și că atitudinea sa mai cumpătată i-ar putea prinde bine. 

Ciprian Marica, fără menajamente față de Laurențiu Reghecampf

„Eu cred că Reghe nu mai e atât de stăpân pe el, d-aia e mai cumpătat. Nu mai e arogant, nu mai e plin de el, pentru că în al doilea mandat s-a fript și a văzut că nu-i chiar așa. Poate un pic mai cumpătat în va merge mai bine”, a spus Ciprian Marica, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

Laurențiu Reghecampf

  • Laurentiu reghecampf antrenor fcsb 24092026
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Reghecampf, la primul derby de la revenire

Pentru Laurențiu Reghecampf urmează sâmbătă contra Rapidului primul derby de la revenirea la FCSB, după victoriile cu Oțelul Galați (1-0) și FC Voluntari (2-1)

Laurențiu Reghecampf a pregătit-o pe FCSB în alte două mandate: mai 2012 - mai 2014 și decembrie 2015 - mai 2017. 

În prima sa perioadă, Reghecampf a cucerit de două ori Liga 1, o dată Supercupa României și o dată Cupa Ligii. A ajuns până în optimile Europa League, unde a fost eliminat de Chelsea, și s-a calificat în grupele Champions League. 

Mandatul secund al tehnicianului a fost lipsit de trofee și a adus doar o calificare în faza grupelor din Europa League. 

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