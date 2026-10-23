Marica a susținut, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, că Reghecampf nu mai este arogant ca în a doua sa perioadă la FCSB și că atitudinea sa mai cumpătată i-ar putea prinde bine.

Ciprian Marica, fără menajamente față de Laurențiu Reghecampf

„Eu cred că Reghe nu mai e atât de stăpân pe el, d-aia e mai cumpătat. Nu mai e arogant, nu mai e plin de el, pentru că în al doilea mandat s-a fript și a văzut că nu-i chiar așa. Poate un pic mai cumpătat în va merge mai bine”, a spus Ciprian Marica, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.