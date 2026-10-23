Marica a susținut, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, că Reghecampf nu mai este arogant ca în a doua sa perioadă la FCSB și că atitudinea sa mai cumpătată i-ar putea prinde bine.
Ciprian Marica, fără menajamente față de Laurențiu Reghecampf
„Eu cred că Reghe nu mai e atât de stăpân pe el, d-aia e mai cumpătat. Nu mai e arogant, nu mai e plin de el, pentru că în al doilea mandat s-a fript și a văzut că nu-i chiar așa. Poate un pic mai cumpătat în va merge mai bine”, a spus Ciprian Marica, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.
Reghecampf, la primul derby de la revenire
Pentru Laurențiu Reghecampf urmează sâmbătă contra Rapidului primul derby de la revenirea la FCSB, după victoriile cu Oțelul Galați (1-0) și FC Voluntari (2-1).
Laurențiu Reghecampf a pregătit-o pe FCSB în alte două mandate: mai 2012 - mai 2014 și decembrie 2015 - mai 2017.
În prima sa perioadă, Reghecampf a cucerit de două ori Liga 1, o dată Supercupa României și o dată Cupa Ligii. A ajuns până în optimile Europa League, unde a fost eliminat de Chelsea, și s-a calificat în grupele Champions League.
Mandatul secund al tehnicianului a fost lipsit de trofee și a adus doar o calificare în faza grupelor din Europa League.