În vară, Truong Tuoi Dong Nai, nou-promovată în prima ligă din Vietnam, l-a transferat pe Andrei Ivan (29 de ani). Fostul fotbalist al Universității Craiova a semnat un contract pe un sezon, iar așteptările de la el sunt mari. În plus, și vârful spera să aibă evoluții cât mai bune în această stagiune, dar startul nu este atât de promițător.

Ivan, care ar încasa un salariu anual de 350.000 de dolari, a marcat doar un gol până acum, în cinci apariții, dar nu în campionat! El a marcat în Cupa Vietnamului, în singurul duel în care a evoluat. În campionat a bifat celelalte patru apariții, dar fără să își treacă numele pe lista marcatorilor.

Andrei Ivan, un gol în cinci meciuri, în Vietnam

În sezonul trecut, Ivan a jucat la Panserraikos, formație alături de care a retrogradat în liga a doua din Grecia. A fost a doua retrogradare consecutivă, după ce în stagiunea 2024/2025 a picat cu Adanaspor în liga a treia turcă.

Andrei Ivan a început sezonul trecut la Universitatea Craiova, a și marcat în prima etapă, 3-3 cu UTA Arad, iar după încă un meci în care a primit minute de la Mirel Rădoi s-a despărțit definitiv de formația olteană.

Atacantul Andrei Ivan, cinci goluri în 32 de meciuri de la plecarea de la U Craiova și din România

Evoluțiile din afara României continuă să fie slabe pentru Andrei Ivan. Nu doar în această stagiune randamentul de goluri este unul scăzut. În întrecerea 2025-2026, după plecarea de la U Craiova, Ivan a marcat doar cinci goluri în 32 de apariții.

În acest moment, conform Transfermarkt, atacantul născut la Moreni are o cotă de piață de 800.000 de euro.