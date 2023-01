2023 vine cu un nou duel între Cristiano Ronaldo și Lionel Messi! Când se va juca Al-Nassr - PSG 

Cristiano Ronaldo (37 ani) și-a găsit un nou angajament după despărțirea de Manchester United. Cu o zi înainte de finalul lui 2022, Al-Nassr a anunțat pe pagina oficială a clubului că superstarul a semnat un contract valabil pe două sezoane și jumătate. Deținătorul a 5 Baloane de Aur a fost ademenit cu cel mai mare salariu din istoria fotbalului: 200 de milioane de euro pe sezon, urmând să câștige 500 de milioane de euro datorită aventurii din Arabia Saudită.

Chiar dacă s-a transferat în Asia, Cristiano Ronaldo va avea ocazie să se mai înfrunte o dată cu rivalul său din ultimii 15 ani. Potrivit RMC Sport, PSG și Al-Nassr vor anunța în următoarele săptămâni data oficială în care se vor întâlni într-un meci de verificare. Conform aceleiași surse, cele două echipe trebuiau să se dueleze în ianuarie 2022, doar că pandemia provocată de COVID a amânat partida, iar totul a fost planificat pentru 2023.

Ultima dată Cristiano Ronaldo și Lionel Messi s-au întâlnit în 2022, într-un meci din grupele UEFA Champions League câștigat de Juventus în fața Barcelonei cu 3-0. Partidă în care superstarul portughez a izbutit să marcheze de două ori.

Potrivit presei iberice, respectiv Marca, în înțelegerea semnată între starul portughez și gruparea din Arabia Saudită există o clauză potrivit căreia jucătorul poate fi împrumutat sezonul viitor la Newcastle dacă formația din Premier League se califică în Champions League. Acest lucru poati fi posibil, având în vedere că ambele cluburi aparțin aceluiași fond de investiții.

