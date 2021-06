VIDEO E o eroare in MATRICE: Grosjean, din nou cu masina IN FLACARI! Modul in care a reactionat francezul ESTE INCREDIBIL

Masina pilotului francez a luat foc si anul trecut, in Bahrain

In 2020 Romain Grosjean a facut un accident rar in Formula 1, dupa ce masina lui a intrat intr-un parapet, a luat foc si s-a rupt in doua.

Pilotul francez a reusit sa iasa singur din resturile masinii si a fost transportat de urgenta cu elicopterul la spital. Medicii au constatat ca are arsuri usoare pe maini, dar a scapat fara sa isi rupa vreun os.

Acum, pilot in Indycar, Grosjean a trecut de la pilot la pompier la doar 6 luni de la incidentul horror din Bahrain. Oricine ar fi inteles ca francezul sa stea departe de flacari, insa el a fugit spre foc, din fericire unul de o mai mica intensitate decat cel din F1.

Grosjean a iesit rapid din masina, dar in loc sa se indrepte in afara pistei a alergat la unul dintre stewarzi, a luat un stingator de incediu si s-a indreptat spre foc pentru a-l stinge.

WOW. Romain Grosjean - the man who walked out of fire last year - just ran back to his car on fire this time to try and put it out.

Remarkable stuff from @RGrosjean. #INDYCAR pic.twitter.com/A7eWwFfbTs