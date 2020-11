Pilotul masinii medicale, terifiat dupa accidentul HORROR al lui Grosjean: "Nu am vazut in viata mea asa ceva!" Cine ii va lua locul francezului in urmatoarea cursa

Pilotul si doctorul masinii medicale, au declarat ca nu s-au mai intalnit cu o asemenea situatie ca a celei produse de accidentul lui Romain Grosjean.

Alan van der Merwe si dr. Ian Roberts au intrat in actiune la inceputul Mareului Permiu din Bahrain, grabindu-se sa-i acorde ajutorul lui Romain Grosjean, pilot care suferise un accident grav dupa ce masina sa a patruns in bariere si a luat foc.

Scena a fost descrisa de catre cei doi ca una de groaza, cei doi barbati descriind ca nu au mai vazut niciodata un asemenea lucru. Grosjean a fost salvat de catre cei doi, iar mai apoi trimis cu elicopterul la Spitalul Fortei de Aparare din Bahrain, de unde a si inregistrat un filmulet pe care l-a postat pe internet, pentru a transmite faptul ca este in regula.

"Nu am mai vazut un incediu de genul in cariera mea de 12 ani de pilot al masinii medicale. Noi ne pregatim de dinainte o lista cu o multime de lucruri de verificat, este vorba de multa pregatire la mijloc, vorbim despre scenarii posibile, dar asta a fost o nebunie.

Sa ajungi acolo si sa vezi jumatate din masina in flacari, iar cealalta jumatate pe nicaieri, e incredibil. Am avut cateva secunde la dispozitie, doar pregatirea te duce atat de departe. A fost o chestiune de instincte si de gandire rapida", a declarat Alan van der Merwe.

Doctorul Ian Roberts a descris in ce stare il gasise pe pilotul Romain Grosjean imediat dupa accident.

"Am putut vedea din start ca el era socat, tremura, iar viziera lui era complet opaca si topita. I-am scos casca pentru a verifica daca este in regula. Avea o durere la picior si la maini, asa ca, din acel moment am stiut ca este suficient de sigur sa-l mutam in masina. I-am aplicat niste gel pe arsurile pe care le avea, iar dupa l-am asezat in ambulanta pentru a-l trimite la centrul medical."

Pilotul Pietro Fittipaldi ii va lua locul lui Romain Grosjean in acest weekend la Marele Premiu al Braziliei, dupa cum anunta cei de la Formula 1.