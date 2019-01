Veste URIASA pentru Schumacher! Anuntul care incanta MILIOANE de oameni din toata lumea

Mick Schumacher, fiul lui Michael Schumacher, a semnat cu Ferrari.

Fanii Ferrari sunt in extaz! In scurt timp, Schumacher va concura din nou pentru echipa italiana. Fiul lui Michael, Mick, a castigat titlul european, iar acum face pasul in Formula 2, antecamera Formulei 1.

BBC anunta ca Mick a semnat cu scoala de pilotaj Ferrari si va incepe testele pentru noul sezon cu echipa italiana.

Schumacher va concura in Formula 2 pentru echipa Prema, iar din 2020 poate debuta in Marele Circ sa se lupte cu Hamilton si Vettel.

"Abia astept sa concurez in Formula 2, un pas logic in cariera mea. Vreau sa devin mai bun si adun mai multa experienta, era clar ca trebuia sa merg in Formula 2", spunea Mick la finalul anului trecut.

Chiar reusitele copiilor Mick si Gina Maria au ajutat-o pe Corinna, sotia lui Schumacher, sa reziste in aceasta perioada dificila.

Michael Schumacher a implinit la inceputul anului 50 de ani, dar si 5 ani de la teribilul accident de ski care l-a aruncat in coma. Schumacher este tratat in mare secret in locuinta familiei din Elvetia.

"Suntem optimisti pentru gasirea unei solutii pentru ca Schumacher sa fie recuperat. Corinna a fost ajutata de copiii ei de-a lungul timpului. Mick e un talentat pilot, iar Gina Maria practica echitatia cu succes", a povestit Ross Brown, fostul sef al lui Schumacher.