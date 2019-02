Schumacher a fost MUTAT din Elvetia cu elicopterul! Unde isi continua tratamentul starul Formulei 1!

Michael Schumacher si-a petrecut ziua de nastere pe o insula, la soare!

Revista germana Bunte vine cu vesti noi despre situatia lui Michael Schumacher! Legendarul pilot de Formula 1, aflat de 5 ani la recuperare in urma unui accident de ski, a fost mutat in luna decembrie intr-o vila de lux din Mallorca, situatia in varful unui munte, cu vedere la mare.

Alaturi de Schumacher au plecat sotia, copiii, dar si cainele familiei, inca de pe 20 decembrie in Mallorca, iar toata familia a stat acolo pana in ianuarie pentru a sarbatori aniversarea de 50 de ani a lui Schumacher.

Schumacher, transportat cu elicopterul la Mallorca!

Fostul mare pilot a fost transportat cu un elicopter privat, fiind in continuare caz medical. Bunte sustine ca Schumacher a fost cazat in Villa Yasmin din Port d'Andratx, cea care ofera conditii de lux desavarsit.

Schumacher a fost dus la o temperatura complet diferita fata de cea de pe malul lacului Gland din Elvetia, acolo unde locuieste. La Mallorca l-au asteptat 20 de grade in perioada sarbatorilor de iarna si in ianuarie, cand a fost ziua sa.



Din 2013 este tratat Schumacher in urma loviturii la cap suferite pe partia de ski in Alpii francezi. Cel mai titrat pilot din istoria Formulei 1 a stat 6 luni in coma, iar apoi si-a revenit, fara sa fie insa constient.

Familia sa refuza sa ofere informatii despre starea actuala, insa cu ocazia implinirii varstei de 50 de ani a lui Schumacher, sotia Corinna a oferit un comunicat in care le-a promis fanilor ca sotul ei are parte de cele mai bune conditii de recuperare.

