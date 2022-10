Max Verstappen va pleca din pole-position la MP al Mexicului! Ce a spus neerlandezul înainte de cursă

Marele Premiu al Mexicului va avea loc duminică, 30 octombrie, de la ora 10 a României. Cursa va fi pe circuitul Autodromo Hermanos Rodriguez.

După calificări, Max Verstappen a reușit să-și adjudece prima poziție și să plece din pole-position în Mexic. Neerlandezul a câștigat ultime două curse: din Japonia (9 octombrie) și din Statele Unite (23 octombrie).

Ce a spus Verstappen înainte de MP al Mexicului

„Au fost niște calificări bune, cred. Am fost aproape de ceilalți, dar am făcut ajustări la mașină și am întreținut un ritm mult mai bun decât am avut.

Să fiu în pole-position aici este incredibil, bineînțeles, va fi o întrecere lungă, deci trebuie să avem un start foarte bun.

Cred că avem un monopost îndeajuns de rapid și asta este cel mai important lucru”, a spus Max Verstappen, potrivit publicației Sky Sports.

Piloții calificați la Marele Premiu al Mexicului

1) Max Verstappen, Red Bull

2) George Russell, Mercedes

3) Lewis Hamilton, Mercedes

4) Sergio Perez, Red Bull

5) Carlos Sainz, Ferrari

6) Valtteri Bottas, Alfa Romeo

7) Charles Leclerc, Ferrari

8) Lando Norris, McLaren

9) Fernando Alonso, Alpine

10) Esteban Ocon, Alpine