Max Verstappen va pleca din pole-position, după ce a obținut cei mai buni timpi în cele trei curse de calificare.

Max Verstappen va pleca din pole-position la Bahrain! Cum a comentat reușita

Echipa Red Bull a fost la înălțime în primele curse ale noului sezon. După ce campionul en-titre, Max Verstappen, a terminat pe prima poziție pregătirile, colegul său, Sergio Perez, s-a situat imediat după el, pe doi.

După reușită, Verstappen a evidențiat că se simte extrem de bine și că abia așteaptă să concureze la cursa cea mare de duminică. MP de la Bahrain a fost câștigat anul trecut de echipa Ferrari, grație lui Charles Leclerc.

„Sunt foarte fericit să fiu în pole-position. E grozav și abia aștept ziua de mâine. În timpul acestui sezon, veți vedea că toți și-au îmbunătățit performanțele cu mult. Va fi un lucru bun pentru Formula 1. Am fost surprins pozitiv că am terminat pe primul loc după ce am avut câteva împrejurări nefavorabile la pregătiri”, a spus Max Verstappen, conform Sky Sports.

Ce urmează după MP de la Bahrain

După ce se va termina cursa de pe circuitul de la Bahrain, piloții de Formula 1 se vor pregăti pentru Marele Premiu din Arabia Saudită, de pe circuitul Jeddah Corniche, în perioada 17-19 martie.

În sezonul trecut, MP al Arabiei Saudite a fost câștigată de Max Verstappen, care își adjudeca atunci prima victorie din sezonul grozav pe care, ulterior, l-a oferit, devansându-l pe Charles Leclerc la o jumătate de secundă.