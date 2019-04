GAFA facuta de fiul lui Schumacher dupa debutul in Formula 1. A dezvaluit fara sa vrea cel mai mare secret Ferrari

Fiul lui Michael Schumacher, Mick, a efectuat primele teste in masina de Formula 1 a fostei echipe a tatalui sau - Ferrari.

La 20 de ani, Mick Schumacher se pregateste de un debut mult asteptat in Formula 1. Oficial va concura in Formula 2, insa el a fost inclus in programul Ferrari si va efectua teste cu masina lui Vettel intre marile premii din acest sezon. Expertii in motorsport sunt convinsi deja ca Mick ii va lua locul lui Sebastian Vettel la Ferrari in viitorul apropiat si va forma echipa cu Charles Leclerc, noul star al echipei italiene.

La testele efectuate in Bahrain, Mick Schumacher a fost urmarit atent de la boxe de mama sa, Corinna, care l-a lasat pe Michael in Elvetia pentru a vedea pe viu debutul fiului ei cel mare in Formula 1.

Mick Scumacher a impresionat la testele din Bahrain, reusid sa tina pasul cu colegii sai mult mai experimentati.

La finalul testelor, Mick Schumacher a dat si o declaratie catre presa in care a comis si o gafa destul de importanta.

Intrebat despre cum s-a simtit la volanul masinii Ferrari de Formula 1, Mick a raspuns: "Masina accelereaza incredibil in viraje, trebuie sa ai mult respect pentru ea, daca nu, cei peste 1000 de cai putere pot deveni periculosi", a spus Mick.

A fost un raspuns naiv in care Mick a dezvaluit unul dintre cele mai bine pastrate secrete din Formula 1. Au masinile mai putin sa peste 1000 de cai putere? In ultimii ani a fost o adevarata goana dupa cai putere intre marile echipe din Formula 1. Dar nimeni nu a vorbit despre asta, fiind parte din secretele fiecarei echipe. Acum este posibil ca Mick sa fi livrat informatia catre marii rivali de la Mercedes, campionii din ultimii ani, scrie AutoBild.

Michael Schumacher, inapoi in Elvetia!

Michael Schumacher si toata familia au petrecut sarbatorile de iarna la Mallorca. Legendarul pilot are in continuare probleme de sanatate dupa accidentul de ski de la finalul anului 2013. Mick era alaturi de tatal sau pe partie cand acesta a cazut si s-a lovit la cap intr-o stanca. Corinna a dat o declaratie rara in care a anuntat ca Michael are parte de cel mai bun tratament, iar lupta pentru recuperare completa nu inceteaza. Vecinii din Mallorca l-au vazut pe Michael Schumacher pe terasa, la soare, acoperit cu o patura, a dezvaluit revista germana Bunte.