E OFICIAL! Ferrari i-a gasit inlocuitor lui Sebastian Vettel! Cine este pilotul care a semnat cu Scuderia

Sebastian Vettel a anuntat ca va incheia colaborarea cu Ferrari dupa 5 ani de contract.

Este oficial, Carlos Sainz a semnat cu Ferrari. Pilotul spaniol s-a despartit de McLaren si a venit sa faca istorie la Ferrari in locul lui Sebastian Vettel. In urma cu cateva zile, pilotul german a anuntat finalul acordului dintre el si Scuderia, dupa 5 ani de parteneriat.

McLaren a semnat deja cu Danielle Ricciardo, iar Carlos Sainz va fi noul coleg al lui Charles Leclerc la Ferrari. Desi zilele trecute s-a vorbit de o posibila venire a lui Lewis Hamilton la echipa italiana, pilotul britanic era foarte greu de adus.

"Sunt foarte fericit sa anunt ca voi concura alaturi de Scuderia Ferrari in anul 2021. Mai am un an de concurat alaturi de McLaren Racing si astept cu nerabdare sa se reia acest sezon.", a spus Carlos Sainz. Salariul sau nu a fost facut public inca, insa durata contractului este de doi ani, intre 2021 si 2022.

Sebastian vettel nu a castigat niciun titlu alaturi de Ferrari in cei 5 ani petrecuti la echipa, in ciuda celor 4 triumfuri din Formula 1 alaturi de Red Bull Racing.

Carlos Sainz concureaza in F1 din 2015 si a reusit cea mai buna clasare chiar anul trecut, un loc 6 in clasamentul pilotilor, alaturi de McLaren. Nu are insa nicio victorie in 'Marele circ' si spera sa descopere succesul la Ferrari.