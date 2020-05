OFICIAL | Se reia sezonul in Italia: data la care revine Serie A, STABILITA! Cand vor incepe antrenamentele colective

Din articol Clasamentul in Serie A dupa 26 de etape

Fotbalistii din Italia au revenit la antrenamente, iar data la care sezonul din Serie A va fi reluat a fost stabilita.

Serie A se va relua pe 13 iunie, a anuntat astazi Lega Serie A. Decizia a fost luata dupa o videoconferinta la care au participat toate cluburile si partile implicate in fenomen.

Mai mult, antrenamentele colective se vor relua de luni, 18 mai, potrivit unui anunt facut de Football Italia.

In cazul in care un memrbu al staff-ului sau un jucator este testat pozitiv cu Covid-19, intreaga echipa va trebui sa intre in carantina timp de 15 zile.

Clasamentul in Serie A dupa 26 de etape

Juventus si Lazio sunt marile favorite la castigarea titlului in Italia, cele doua echipe fiind despartite de un singur punct.