Accident socant in Marele Premiu din Abu Dhabi! Masina lui Hulkenberg s-a rasturnat la doar cateva clipe de la startul cursei! Ce s-a intamplat

Ultima cursa a sezonului a inceput cu un accident teribil.

Marele Premiu al Emiratelor Arabe Unite a inceput cu unul dintre cele mai serioase accidente din acest sezon. In chiar primul tur, Niko Hulkenberg i-a atins roata lui Romain Grosjean si s-a dus in parapetul de protectie! Din fericire, pilotul german nu a fost ranit in urma accidentului.

Safety car-ul a intrat imediat pe pista, cursa continuand normal dupa 5 tururi, odata cu curatarea pistei. Hulkenberg a iesit din masina fara probleme - dupa accident, monopostul echipei Haas a luat foc pentru cateva clipe, insa incendiul a fost rapid stins.

Deja campion mondial, Lewis Hamilton a plecat din pole-position si este la conducerea cursei cu cateva tururi inainte de final.