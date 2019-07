Cea mai nebuna clauza din istoria fotbalului: jucatorul i-a cerut clubului sa ii construiasca o casa si s-a ales cu aceasta casuta lego :) Ce greseala a facut

A vrut cate o casa pentru fiecare an de contract si s-a ales cu... trei casute lego.

Contractele fotbalistilor pot fi uneori pline de clauze traznite, dar cea din contractul unui fotbalist german, fost campion in Bundesliga, le intrece pe toate.

Este vorba despre Giuseppe Reina, un atacant cu peste 200 de meciuri in Bundesliga, care a castigat titlul cu Borussia Dortmund la inceputul anilor 2000.

El a ramas in istoria fotbalului cu o poveste amuzanta, rememorata de Peter Crouch in cartea sa, "How to be a footballer", care poate fi gasita acum si in librariile din Romania.

Giuseppe Reina s-a transferat in 1996 la Arminia Bielefeld si a insistat ca in contract sa existe o clauza prin care clubul sa fie obligat sa ii construiasca o casa in fiecare an.

Conducerea clubului a fost de acord cu pretentia neobisnuita a fotbalistului.

Numai ca acea clauza nu specifica si cat de mare sa fie casa, asa ca Giuseppe Reina s-a ales in cei trei ani de contract cu trei casute lego, construite de club.