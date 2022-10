Sâmbătă, în calificări, Verstappen, cu timpul de 1 min 29 sec 332/1000, l-a devansat cu doar 1/100 pe monegascul Charles Leclerc (Ferrari) şi a reuşit al cincilea său pole position din acest an şi al 18-lea din carieră. Duminică, olandezul de 25 de ani poate deveni pentru al doilea an consecutiv campion mondial. O victorie şi un punct pentru cel mai rapid tur: acesta ar fi scenariul ideal care i-ar asigura lui Verstappen câştigarea titlului pe circuitul de la Suzuka.

Şi alte rezultate îi pot aduce olandezului titlului, în funcţie de ce vor reuşi cei doi urmăritori ai săi în campionat: duminică, Verstappen ar trebui să obţină opt puncte mai mult decât Leclerc şi şase mai mult decât coechipierul său de la Red Bull, Sergio Perez, care sunt în acest moment la 104, respectiv 106 puncte de el.

Pole!!!

Super happy to be back at Suzuka and to get the pole today. It’s really incredible to drive here ????

Our eyes are on tomorrow’s race now, we’re going to give it our all @redbullracing ????#KeepPushing #JapaneseGP pic.twitter.com/j53Bi4JDuq