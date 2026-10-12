A refuzat România, a costat 7.000.000 de euro, iar acum a fost "dat dispărut"

A refuzat România, a costat 7.000.000 de euro, iar acum a fost &quot;dat dispărut&quot; Stranieri
SPORT.RO
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Umit Akdag (23 de ani), fostul jucător al naționalei U21 a României, n-a mai jucat de aproape o lună și jumătate, iar debutul la Beșiktaș se lasă așteptat.

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Om de bază la naționala U21 a României, Umit Akdag nu a dorit să joace sub tricolor și la seniori. Fundașul central născut în București are părinți turci, iar cea mai mare parte a carierei și-a petrecut-o în Țara Semilunei.

Umit Akdag, 0 minute după transferul la Beșiktaș. Explicațiile lui Vincenzo Italiano

După ce a impresionat la Alanyaspor, Akdag a prins în această vară un transfer spectaculos, la Beșiktaș, pentru 7 milioane de euro. La momentul mutării, fundașul central spunea că acum este și mai aproape de naționala Turciei, refuzând ideea de reprezenta România la seniori.

În ciuda transferului spectaculos din această vară, Akdag a fost practic "dat dispărut". La aproape o lună și jumătate de la trecerea la Beșiktaș, nu a jucat niciun minut, iar presa turcă a ridicat mai multe semne de întrebare.

Situația lui Akdag a fost până la urmă lămurită de antrenorul său, Vincenzo Italiano, după victoria cu Kocaelispor (2-1), de duminică. Tehnicianul a anunțat că fundașul central s-a simțit "foarte rău" în ultimele zile, motiv pentru care nici măcar nu a fost în lotul lui Beșiktaș.

Cu toate acestea, Italiano spune că Akdag are șanse bune să se impună printre titularii lui Beșiktaș. Rămâne de văzut dacă stoperul va debuta în partida de joi cu Hoffenheim, din Europa League.

"Umit este bolnav. Dacă nu ar fi fost bolnav, cel mai probabil ar fi fost titular astăzi. De două zile se simte foarte rău. Din acest motiv, nu a fost nici pe banca de rezerve. Din păcate, nu s-a putut. Va avea oportunități și va primi minute în viitor. Cu siguranță poate juca în primul 11. În această perioadă aglomerată vom acumula oboseală, iar unii dintre jucători vor întâmpina probleme.

Akdag este stângaci și are un profil interesant. Este un jucător care muncește foarte serios încă din prima zi de când a venit și care ne va ajuta mult. Va primi șanse în această serie de șapte meciuri și sunt convins că va avea contribuții importante", a spus Vincenzo Italiano, citat de Milliyet.

Beșiktaș ocupă locul 2 în Super Lig după 7 etape, cu 15 puncte unul sub liderul Galatasaray.

În faza principală din Europa League, Beșiktaș a debutat cu o victorie contra lui Marseille (4-1). 

Umit Akdag nu a primit convocare nici la naționala Turciei

"Obiectivul meu este să îmbrac tricoul naționalei de seniori a Turciei. Am primit o convocare de la naționala României, dar am refuzat și le-am mulțumit. Cred că, prin transferul la Beșiktaș, m-am apropiat de obiectivul meu de a juca pentru echipa națională", spunea Akdag.

Fotbalistul lui Beșiktaș mai are însă de așteptat. Selecționerul Vincenzo Montella, între timp demis din funcție, nu l-a inclus în lotul pentru primele patru partide din Liga Națiunilor, cu Franța, Italia (dublă) și Belgia, disputate săptămânile trecute.

În ciuda unui Mondial dezamăgitor, Montella a preferat să mizeze pe foarte mulți dintre jucătorii care au participat la turneul final și nu a apelat la o reconstrucție. Printre fundașii centrali aleși s-au numărat Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Adil Demirbag (Konyaspor), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samed Akaydin (Rizespor) sau Emirhan Topcu (Beșiktaș)

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