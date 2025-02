După un parcurs impresionant în fața celor de la PAOK Salonic, unde au obținut un scor general de 4-1, roș-albaștrii sunt gata să se lupte cu o echipă cu tradiție în Europa. Meciurile vor avea loc pe 6 și 13 martie, prima manșă fiind pe teren propriu, la București, iar returul la Lyon.



Zeljko Kopic are un mesaj pentru FCSB, înainte de meciul cu Olympique Lyon



Zeljko Kopic, antrenorul rivalei Dinamo București, a comentat tragerea la sorți a celor de la FCSB și a explicat că meciurile vor fi din ce în ce mai dificile, dar echipa lui Gigi Becali are șanse să facă o figură frumoasă.



"Am spus-o în trecut: simt că FCSB este gata să se dueleze cu echipe puternice. Au arătat asta pe teren, chiar și în momentele când nu erau în cea mai bună formă. Am știut că echipa are caracter și calitate, iar aceste meciuri din Europa nu sunt o surpriză", a declarat Kopic.



Antrenorul croat consideră că FCSB trebuie să continue să lupte, chiar dacă va fi un meci greu împotriva unei echipe precum Lyon.



"Vor fi meciuri din ce în ce mai grele, dar ei sunt acolo, orice e posibil. Important este că se recuperează bine după meciuri. Împotriva celor de la Lyon va fi foarte greu – sunt un adversar foarte bun.", a mai spus Zeljko Kopic.



Deși Lyon nu mai este echipa dominantă din trecut, tot rămâne un adversar de temut. Istoricul întâlnirilor directe nu este favorabil FCSB-ului, care în patru dueluri din Liga Campionilor (2006-2007 și 2008-2009) a obținut doar un egal, restul fiind victorii clare ale francezilor.



Până la meciul cu Lyon, FCSB va întâlni Dinamo în Superliga României, pe 23 februarie, de la ora 20:00, pe Arena Națională, meci care va fi transmis LIVE pe www.sport.ro.