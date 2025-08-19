Campioana României și-a asigurat participarea în faza principală Conference League, dar roș-albaștrii vor să repete performanțele din sezonul trecut, atunci când au impresionat în Europa League.

Florin Prunea: ”Calificare FCSB fără probleme!”

Florin Prunea este convins că FCSB nu poate rata calificarea în faza principală a Europa League. Fostul mare portar susține că roș-albaștrii se vor impune atât în prima manșă din Scoția, cât și în returul de la București.

Prunea consideră că FCSB va marca cel puțin două goluri pe ”Piitodrie”.

”Calificare FCSB, fără probleme, sută la sută, calificare fără probleme. Două victorii, și afară și acasă. Nu mă hazardez deloc. FCSB marchează minimum două goluri la Aberdeen”, a spus Florin Prunea la IamSport Live.

VIDEO Rezumat Drita - FCSB 1-3

