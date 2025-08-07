Rapid a înregistrat trei victorii și un rezultat de egalitate și se situează pe primul loc în sezonul regulat al SuperLigii României cu 10 puncte după patru etape desfășurate.



Echipa pregătită de Costel Gâlcă le-a învins pe FC Argeș (2-0), Csikszereda (2-0) și FC Botoșani (2-1) și a remizat cu CFR Cluj în Giulești, în cea de-a doua etapă, scor 1-1.



Victor Angelescu anunță numele singurului fotbalist de la Rapid pus pe lista de transferuri: ”Nimeni nu e de vânzare, mai puțin el”



Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a sugerat că niciun jucător nu e de vânzare la Rapid în această fereastră de transferuri, cu excepția lui Andrei Borza.



Fundașul ar fi urmărit de Ajax Amsterdam, colosul din Olanda, care a pus ochii pe serviciile jucătorului. Rămâne de văzut dacă el va pleca în cele din urmă în această vară sau dacă va rămâne în continuare la Rapid.



”Nimeni nu este de vânzare, mai puțin Borza, dacă apare oferta. Noi nici la Borza nu ne dorim să plece, dar suma pe care am cerut-o este importantă.



Am vorbit cu multe cluburi care știu ce am cerut noi. Cine poate plătește, iar cine nu, mai bine rămâne la noi.



Borza e tânăr și are toată cariera în față”, a spus Victor Angelescu la televiziunea Digi Sport.

