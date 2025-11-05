În așteptarea duelului din Europa League, elvețienii au făcut ”radiografia” campioanei României.

Elvețienii i-au făcut portretul lui Gigi Becali înainte de FC Basel - FCSB

Cei de la Nau.ch au vorbit despre disputa în instanță dintre FCSB și CSA Steaua în legătură cu continuatoarea de drept a câștigătoarei Cupei Campionilor Europeni din 1986, atunci când Steaua a scris istorie sub comanda lui Emeric Ienei, legendarul antrenor care s-a stins din viață în cursul zilei de marți.

Inevitabil, elvețienii au vorbit și despre patronul de la FCSB, Gigi Becali, căruia i-au realizat un ”portret” amplu și pe care l-au numit ”cel mai scandalos și excentric patron de club din Europa”.

Jurnaliștii din Țara Cantoanelor au vorbit pe larg despre scandalurile apărute în jurul lui Gigi Becali, inclusiv despre perioada în care finanțatorul de la FCSB a fost încarcerat.

”Gigi Becali este considerat cel mai scandalos și excentric patron de club din Europa. El a devenit incredibil de bogat după căderea comunismului în 1989. În 2008, revista de afaceri Capital l-a descris drept unul dintre cei mai bogați români. Averea sa de atunci: 2,5 miliarde de euro. Pentru că a făcut schimburi ilegale de terenuri cu Armata, Becali a trebuit să meargă la închisoare timp de doi ani. A fost eliberat condiționat în 2013”, au scris elvețienii.

Apoi, elvețienii au vorbit despre imaginea de filantrop pe care Gigi Becali și-a construit-o în România de-a lungul timpului, dar și despre declarațiile controversate care i-au cauzat probleme finanțatorului de la FCSB.

”Imaginea lui este pătată, dar el o ‘lustruiește’ imediat singur. În ochii publicului, miliardarul este văzut de mulți ca un binefăcător. Becali sprijină biserici și reconstruiește sate după inundații. De asemenea, a donat un spital care tratează gratuit pacienții bolnavi de cancer. Becali ajunge în atenția publicului nu doar din cauza perioadei petrecute în închisoare, ci și din cauza declarațiilor sale homofobe și sexiste.

Potrivit uneia dintre ideile sale scandaloase, homosexualii ar trebui închiși în ‘cartiere speciale’. Evenimente precum GayFest ar trebui interzise. De asemenea, a interzis cumpărarea de fotbaliști homosexuali. În 2018, a descris fotbalul feminin drept ‘implementarea ideilor lui Satana’.

Becali este, de asemenea, predispus la teorii ale conspirației. În 2021, în timpul pandemiei de coronavirus, au fost disponibili brusc doar 14 jucători. Becali le-a interzis tuturor angajaților clubului să se vaccineze. Cuvintele lui despre acest subiect: ‘Dacă pe masă ar fi un pistol și un vaccin, aș prefera să fiu împușcat’”, au mai scris elvețienii.

