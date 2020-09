SOC in Romania! Meciul dintre FCSB si Slovan Liberec risca sa nu fie transmis la TV! Nimeni nu ii intra in gratii lui Gigi Becali! 

Nicio televiziune din Romania nu va difuza meciul dintre FCSB si Slovan Liberec.

Potrivit GSP, niciuna dintre ofertele facute de televiziunile din Romania nu a fost acceptata de Gigi Becali. Patronul "ros-albastrilor" isi doreste o suma de peste 100.000 de euro pentru televizarea meciului din turul 3 preliminar al Europa League.

Negocierile ar putea continua in aceasta seara, iar pana maine este posibil ca Gigi Becali sa ajunga la un acord cu una dintre televiziunile din Romania.

In cazul in care meciul nu va fi transmis pe TV, aceasta ar fi una dintre cele mai neobisnuite situatii din ultimii ani din mass-media, majoritatea partidelor importante ale echipelor romanesti fiind difuzate in Romania.