Baiatul lui Pintilii are planuri URIASE! Vrea sa ajunga la nationala Romaniei, la FCSB si la PSG, in locul lui Neymar! Cine e fotbalistul sau preferat de la FCSB

Nicolas Pintilii, baiatul de 8 ani al lui Mihai Pintilii, joaca fotbal de la 4 ani si viseaza sa ajunga ca Neymar sau Mbappe.

Nicolas Pintilii vrea sa-l depaseasca pe tatal sau! Pustiul antrenorului de la FCSB are 8 ani si joaca fotbal de la 4.

Si la scoala ii place, matematica e favorita lui. Nicolas abia asteapta sa iesim din pandemie, pentru a merge sa vada stadioanele lui PSG si Barcelona.

"Imi place (n. r. fotbalul) si vreau sa ajung mai bun decat tatal meu. Vreau sa ajung la FCSB, la nationala si apoi la Paris Saint-Germain. De la Neymar vreau sa iau driblingul, de la Mbappe viteza si de la tati rautatea", a spus Nicolas Pintilii, pentru PRO TV.

Micul Pintilii se mandreste deja cu 4 goluri date intr-un singur meci.

"Are mai multe calitati decat taica-su, tehnica, viteza. Are determinarea lui Mihai, dar fata de Mihai are tehnica si il ajuta si viteza", a spus Madalin Dinca, antrenor la FC Sparta.

Nicolas Pintilii e topit dupa Dennis Man si viseaza iasa cu el de mana pe teren la un meci.

"Imi place si de Dennis Man. Dribleaza si e bun", a mai spus pustiul.