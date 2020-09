Eroul lui Dinamo de la Liberec crede in forta FCSB-ului! "Sunt intr-o forma buna si au prima sansa!" Ce spune de minunea de acum 11 ani, cand au revenit de la 0-3

Marius Niculae a fost eroul lui Dinamo in duelul cu Slovan Liberec din Europa, din urma cu 11 ani.

Marius Niculae a dat 2 goluri in cea mai tare victorie a celro de la Dinamo in Europa, in minunea de la Liberec.

Acum 11 ani, Dinamo a pierdut meciul tur la masa verde cu Slovan si a intors rezultatul la Liberec. FCSB cauta si ea o minune cu cehii, lotul ros-albastrilor fiind macinat de infectiile cu Covid-19. 13 fotbalisti ai FCSB-ului sunt indisponibili din cauza virusului.

"In primul rand, suntem inca singura echipa care a intors un rezultat de 3-0 acasa si am reusit sa ne calificam. Cand nimeni nu mai credea, noi am reusit, am crezut in noi pana la final si am ramas in istorie", a spus Marius Niculae, pentru PRO TV.

FCSB are peste 20 de cazuri de Covid in club, insa Marius Niculae e sigur ca si asa pot bate!

"Din ce am vazut, Steaua este intr-o forma buna si cred ca au prima sansa contra celor de la Slovan", a mai spus Marius Niculae.

Saptamana cu minunea de la Liberec a fost una speciala pentru dinamovisti!

"In acea saptamana cu Liberec, am jucat cu CFR Cluj. Am castigat cu 1-0 contra lor, apoi a fost aceasta minune de la Liberec, iar dupa Liberec, la 2 zile, am avut meciul contra Stelei in Ghencea, pe care l-am castigat", si-a amintit Marius Niculae.