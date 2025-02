Românul supărat după victoria lui FCSB: "Să nu-mi spună mie nimeni că PAOK nu poate câștiga cu 3-0 la București!"

Fostul internațional român Cosmin Bărcăuan (46 de ani), care a jucat la Craiova, Dinamo și PAOK Salonic printre altele, recunoaște că a fost fanul campioanei Greciei în duelul cu FCSB.

Cosmin Bărcăuan: "Nimeni nu poate să-mi spună mie că PAOK nu poate să câștige la București cu 3-0"



În opinia lui Bărcăuan, diferența pe Toumba s-a făcut în urma eliminării lui Taison din prelungirile primei reprize și a greșelilor individuale ale jucătorilor lui PAOK. Totuși, fostul fundaș este încrezător că echipa lui Răzvan Lucescu poate obține calificarea după returul de la București.



"Voiam ca PAOK să câștige pentru că am jucat acolo. Până la urmă, voiam să văd un spectacol fotbalistic. Din păcate, nu am reușit să văd treaba asta pentru că a venit eliminarea lui Taison, care a cam dezechilibrat meciul. A fost o primă repriză a lui PAOK, care a înscris și putea să o mai facă încă o dată. După eliminarea, FCSB a reușit să gestioneze omul în plus și și-a asigurat victoria.



În repriza a doua, chiar dacă jucau în 10, n-am văzut la PAOK un grup în care să se sacrifice unul pentru celălalt. Au fost momente în care atitudinea lor nu a fost așa cum a trebuit.



În viața fiecărei echipe sunt urcușuri și coborâșuri. Nimeni nu poate să-mi spună mie că PAOK nu poate să câștige la București cu 3-0. Până la urmă este fotbal. PAOK are un lot foarte valoros și, dacă vedeți ambele meciuri PAOK - FCSB, golurile au venit în urma unor greșeli personale. Dacă vor elimina greșelile personale, eu cred că PAOK este o echipă foarte periculoasă", a spus Cosmin Bărcăuan, la Digisport.