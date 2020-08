Romanii au luat cu asalt Europa League! Cine sunt stranierii care au jucat in turul 1 preliminar si cati dintre ei au mers mai departe

Romania a avut multi reprezentanti in turul 1 al preliminariilor Europa League.

Pe langa cei de la FC Botosani, Universitatea Craiova si FCSB, si alti jucatori romani au evoluat pentru echipele lor in calificarile Europa League.

Singurii care au mers mai departe cu echipele lor sunt Liviu Antal, care s-a calificat in turul 2 cu Zalgiris, dupa 2-0 in fata estonienilor de la Paide, unul dintre goluri fiind semnat de roman, si Adrian Rus, care a fost integralist in MOL Fehervar - Bohemians. Ungurii au obtinut calificarea in prelungiri, dupa loviturile de la 11 metri.

Dincolo de acestia, toti ceilalti romani au avut soarta Universitatii Craiova si au fost eliminati din turul 1 preliminar.

Echipa lui Florentin Matei, Apollon Limassol, a fost invinsa cu 5-1 de Saburtalo Tbilisi, Maribor, la care evolueaza Alexandru Cretu, a pierdut in prelungiri meciul cu cei de la Coleraine, iar Akademia Puskas, unde sunt legitimati Alexandru Baluta, Nandor Tamas si Marius Corbu, a pierdut cu scor de neprezentare in fata celor de la Hammarby.

In plus, Sergiu Hanca si Cornel Rapa, care au fost integralisti in meciul dintre Cracovia si Malmo, au fost eliminati dupa ce suedezii au castigat cu 2-0.

Cei care au obtinut calificarea in turul 2 isi vor afla adversarii luni, 31 august, cand are loc tragerea la sorti.