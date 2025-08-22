Atacantul FCSB, care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă, a răbufnit la finalul meciului la adresa arbitrului Serdar Gozubuyuk. Ecourile discursului său au ajuns rapid în presa scoțiană, care nu a ezitat să-i dea o replică tăioasă.



Vizibil iritat de eliminarea lui Juri Cisotti, Bîrligea a lansat un atac fără precedent la adresa centralului olandez, cerând o investigație din partea UEFA.



"Sperăm ca cei de la UEFA să facă o anchetă. Arbitrul, l-am văzut din primul minut, că ține cu ei. Din al 2-lea minut mi-a spus că vorbesc prea mult. Nu știu cu ce aroganță a venit, sau de unde a venit, dar a stricat puțin fotbalul", a tunat vârful campioanei României.



Scoțienii îl avertizează: "Ar putea avea probleme mari"



Declarațiile fotbalistului român nu au rămas fără răspuns. Jurnaliștii scoțieni de la publicația The National au preluat subiectul, însă au privit lucrurile dintr-o altă perspectivă, punând accentul pe pericolul la care s-a expus Bîrligea prin acuzațiile formulate.



"Unul dintre marcatorii FCSB-ului, Daniel Bîrligea, le-a cerut celor de la UEFA să îl investigheze pe arbitrul olandez Serdar Gozubuyuk și a susținut că acesta a ajutat-o pe Aberdeen. (...) Iar acum ar putea să aibă probleme mari cu forul european, după atacul asupra centralului", au notat scoțienii, sugerând că atacantul riscă o sancțiune din partea UEFA pentru comentariile sale.



Aberdeen FC - FCSB, scor 2-2



FCSB a terminat la egalitate cu echipa scoţiană Aberdeen FC, 2-2 (1-0), joi seara, pe Pittodrie Stadium din Aberdeen, în prima manşă a play-off-ului Europa League la fotbal.



Campioana României a condus cu 2-0, dar a fost egalată pe final, după ce a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică.



Daniel Bîrligea (32') şi Darius Olaru (46') au marcat pentru FCSB, dar scoţienii au revenit în ultima jumătate de oră, prin golurile a două rezerve, Dante Polvara (61') şi Ester Sokler (90'). Juri Cisotti a primit cartonaş roşu în min. 39.



Manşa secundă va avea loc la Bucureşti, pe 28 august, pe Arena Naţională (21:30).

