Antrenorul cipriot a lăudat spiritul de echipă și a avut un mesaj special pentru unul dintre jucătorii accidentați ai campioanei.



"Vreau să mulțumesc echipei, staff-ului, pentru că a fost un efort de echipă. Numele lui Go Ahead Eagles nu e atât de cunoscut în Europa în momentul de față, însă sunt convins că vor face puncte.



Cred că în această seară am semănat cu echipa din sezonul trecut în Europa. Am discutat în aceste zile că va trebui să rămâne concentrați pe tot parcursul meciului. Nu pot să vorbesc doar despre unul sau doi jucători, pentru că astăzi au am arătat ca o echipă. Toată lumea a tras.



Vreau să împart această victorie cu Lix (Mihai Lixandu - n.r.) care a avut ghinion, însă a fost foarte bine că doctorul s-a prins imediat ce s-a întâmplat și. E un moment dificil pentru el și vreau să-i dedicăm această victorie", a spus Elias Charalambous la finalul meciului.



FCSB a debutat cu o victorie în grupele Europa League, 1-0 în deplasarea din Deventer, grație unui gol marcat de David Miculescu în minutul 13. Deși olandezii au dominat categoric la capitolul posesie, campioana României a încheiat meciul cu victorie.



FCSB va juca următorul meci cu Young Boys (2 octombrie, la Bucureşti), iar apoi cu Bologna (23 octombrie, Bucureşti), FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roşie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la Bucureşti), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) şi Fenerbahce (29 ianuarie, la Bucureşti).



Au evoluat echipele:

Go Ahead Eagles: 22. Jari De Busser - 2. Mats Deijl (căpitan), 3. Gerrit Nauber (9. Milan Smit, 46), 4. Joris Kramer, 5. Dean James - 21. Melle Meulensteen (15. Robbin Weijenberg, 90+1), 8. Evert Linthorst (6. Calvin Twigt, 61) - 24. Kenzo Goudmijn (18. Richonell Margaret, 61), 7. Jakob Breum, 17. Mathis Suray (27. Finn Stokkers, 76) - 16. Victor Edvardsen. Antrenor: Melvin Boel.

Rezerve neutilizate: 1. Luca Plogmann, 30. Sven Jansen, 33. Nando Verdoni - 25. Giovanni van Zwam, 26. Julius Dirksen, 29. Askel Adelgaard, 34. Yassir Salah Rahmouni.

FCSB: 32. Ştefan Târnovanu - 4. Danijel Graovac, 30. Siyabonga Ngezana, 17. Mihai Popescu, 12. David Kiki (33. Risto Radunovic, 46) - 42. Baba Alhassan, 18. Malcom Edjouma (10. Florin Tănase, 46) - 11. David Miculescu, 27. Darius Olaru (căpitan; 93. Mamadou Thiam, 77), 31. Juri Cisotti - 7. Denis Alibec (9. Daniel Bîrligea, 46). Antrenor: Elias Charalambous.

Rezerve neutilizate: 38. Lukas Zima - 20. Dennis Politic, 22. Mihai Toma, 28. Alexandru Pantea, 37. Octavian Popescu.



Arbitru: Kristo Tohver; arbitri asistenţi: Silver Koiv, Sander Saga; al patrulea oficial: Kevin Kaivoja (toţi din Estonia)

Arbitru video: Willy Delajod (Franţa); arbitru asistent video: Tiago Martins (Portugalia)

Observator UEFA pentru arbitri: Lassin Isaksen (Feroe); Delegat UEFA: Marc Vouillamoz (Elveţia)

Cartonaşe galbene: Nauber (40), Tănase (62), Olaru (68), Miculescu (80), Cisotti (81), Alhassan (84), Edvardsen (90+6).

