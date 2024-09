Darius Olaru (26 de ani) a fost din nou omul meciului pentru campioana României. Mijlocașul a marcat o ”dublă” în partea secundă și este cel mai bun marcator al FCSB-ului în acest sezon, în toate competițiile.



După meci, căpitanul ”roș-albaștrilor” a tras primele concluzii despre meci. A spus cum a câștigat FCSB în fața letonilor și se gândește deja la următoarea partidă, pe care campioana o va disputa în campionat cu Sepsi, la Sfântu Gheorghe.



În campionat, FCSB se află într-o situație dificilă. A obținut doar zece puncte după primele nouă etape și este la cinci puncte distanță de locurile de play-off.



Darius Olaru a tras concluzia după FCSB - RFS 4-1



„Am fost mai calm în această seară, nu? Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa prin aceste goluri și, cel mai important pentru noi, că am reușit această victorie. Niște momente frumoase, ne bucurăm că am și reușim să marcăm patru goluri pentru noi. Au venit într-un număr destul de mare și au meritat această victorie.



În 2-3 zile avem un meci în campionat, acolo nu stăm foarte bine și avem nevoie de puncte și în campionat. Și el și Bîrligea au nevoie de reușite, așa își construiesc și ei moralul. Avem nevoie de ei și știu că ne vor ajuta în continuare.



Știam că trebuie să începem cu dreptul. Am câștigat prin calitatea noastră, avem calitate în față. De această dată am avut un gazon mult mai bun. E gazonul pe care ar trebui să-l aibă toată lumea. Ne ajută foarte mult. Mă simt bine și în Ghencea, dar atâta timp cât gazonul nu ne permitea să ne facem jocul, asta e cel mai important pentru noi.



Nu vreau să mă gândesc la meciul de la Salonic, avem un meci la Sfântu Gheorghe. Îmi doresc s-o iau pas cu pas, mă focusez pe următorul meci pentru că este cel mai important”, a spus Darius Olaru, flash-interviu.



După acest meci, Darius Olaru a ajuns la zece goluri marcate pentru FCSB în 15 partide disputate în toate competițiile, cifră la care se adaugă și trei assist-uri.



Victoria la scor în permite campioanei României să urce, temporar, în zona locurilor care asigură calificarea directă în optimile Europa League, cu un golaveraj mai bun față de majoritatea echipelor din competiție.



PAOK Salonic (deplasare), Rangers (deplasare), FC Midtjylland (acasă), Olympiakos (acasă), Hoffenheim (deplasare), Qarabag (deplasare) și Manchester United (acasă) sunt următoarele meciuri ale campioanei din Europa League.



FCSB și-a asigurat un bonus de 450.000 de euro după victoria cu RFS



FCSB și-a asigurat 450.000 de euro după meciul cu RFS, aceasta fiind suma cu care UEFA premiază o victorie în faza principală din Europa League.



Campioana României își asigurase deja 4.310.000 de euro pentru calificarea în faza principală din Europa League.