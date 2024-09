Gigi Becali își dorește să încaseze sume importante de pe urma calificării echipei sale în Europa League. Pe lângă cele 4,3 milioane de euro, bani încasați după ce FCSB a ajuns pe tabloul principal al competiției, finanțatorul campioanei vrea alți bani din vânzarea de bilete.



În plus, FCSB va primi și o sumă uriașă din partea forului european pentru fiecare victorie din Europa League. Becali dezvăluie că echipa sa se va alege cu aproape un milion de euro după 4-1 cu RFS.



Gigi Becali: ”Am luat aproape un milion de euro!”



„Noi am luat pe victorie, dar noi am luat aproape un milion. Îți spun de ce. Pentru că alea 3 puncte îți dau un clasament. Și mai iei încă 900.000 de clasament, cum ar veni. Cu fiecare loc clasat, 900.000 de mii în plus.



Să nu zicem că 9, că nu știm dacă influențează un loc alea 3 puncte. Dar o jumătate de loc, adica 3 – 400.000 influențează, eu am luat un milion aproape ieri. Mă refer la marketul ăla. Se ia după un loc clasat”, a spus Becali, la Fanatik.ro.



FCSB, în faza principală din Europa League. Rezultate și program



26 septembrie | FCSB - FC RFS 4-1 (Bîrligea 8', Ștefănescu 32', Olaru 58', 69' / Lipuscek 23')

3 octombrie | PAOK FC - FCSB (22:00)

24 octombrie | Rangers FC - FCSB (22:00)

7 noiembrie | FCSB - FC Midtjylland (19:45)

28 noiembrie | FCSB - Olympiacos FC (22:00)

12 decembrie | TSG Hoffenheim - FCSB (19:45)

23 ianuarie | Qarabag FK - FCSB (19:45)

30 ianuarie | FCSB - Manchester United (22:00)