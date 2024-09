Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 8, însă RFS a reușit să egaleze rapid grație reușitei lui Lipuscek (23'), venită în urma unui corner. Marius Ștefănescu a readus-o rapid pe FCSB în avantaj în minutul 32, cu Vlad Chiricheș în calitate de pasator decisiv. În repriza secundă a ieșit la rampă Darius Olaru, care a reușit o dublă (58' și 69'), în urma a două faze spectaculoase.

Mihai Stoica, după FCSB - RFS 4-1: "Am făcut ce trebuia. Rămânem cu picioarele pe pământ"



FCSB se află pe locul secund în faza principală din Europa League după prima etapă, iar Mihai Stoica și-a început euforic discursul de după meci.

"Noi nu suntem de acord cu locul 2. Avea Voltaj o melodie cu 'mai sus de locul 2'", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport, în glumă.

Ulterior, oficialul campioanei României a trecut într-un registru serios și s-a arătat în special mulțumit de conlucrarea dintre Darius Olaru și Florin Tănase.

"Suntem cu picioarele pe pământ. Am început cu singura echipă inferioară din punct de vedere valoric. Am făcut ce trebuia, ceea ce e extrem de important. E adevărat că în prima repriză am avut momente când aprcă pierdusem controlul meciului, dar de la golul 2 a fost foarte bine. A avut Ștefan Târnovanu niște intervenții foarte bune, iar în a doua parte a meciului am fost doar noi pe teren.



Mărturisesc că m-am gândit și am sperat ca BÎrligea și Ștefănescu să fie bine. Au marcat amândoi, dar ce mi s-a părut mie extrem de important - pentru că aici era o chestie de lider, cine e liderul echipei - asta putea să fie o problemă. Problema asta s-a rezolvat. Această conlucrare dintre Olaru și Tănase la golurile 3 și 4 ne-au făcut fericiți. Este extrem de important când jucătorii tăi de mare valoare se caută unul pe celălalt. Dacă noi vom fi altruiști și vom alerga la modul cum alergăm, o să ieșim și din groapă în campionat și putem să facem surprize în această competiție. Eu cred că orice punct făcut de acum încolo e un rezultat satisfăcător", a mai spus Mihai Stoica.

FCSB și-a asigurat un bonus de 450.000 de euro după victoria cu RFS



FCSB și-a asigurat 450.000 de euro după meciul cu RFS, aceasta fiind suma cu care UEFA premiază o victorie în faza principală din Europa League.



Campioana României își asigurase deja 4.310.000 de euro pentru calificarea în faza principală din Europa League.



Care sunt premiile pentru performanțele sportive din Europa League



calificarea în faza principală: 4.310.000 de euro

victorie în faza principală: 450.000 de euro

remiză în faza principală: 150.000 de euro

clasare în primele 8 la finalul fazei principale: 600.000 de euro

clasare în intervalul locurilor 9-16: 300.000 de euro

calificare în 16-imi (de pe locurile 9-24): 300.000 de euro

calificare în optimi (de pe locurile 1-8): 1.750.000 de euro

calificare în sferturi: 2.500.000 de euro

calificare în semifinale: 4.200.000 de euro

calificare în finală: 7.000.000 de euro

câștigătoare Europa League: 6 milioane de euro

FCSB, în faza principală din Europa League. Rezultate și program



26 septembrie | FCSB - FC RFS 4-1 (Bîrligea 8', Ștefănescu 32', Olaru 58', 69' / Lipuscek 23')

3 octombrie | PAOK FC - FCSB (22:00)

24 octombrie | Rangers FC - FCSB (22:00)

7 noiembrie | FCSB - FC Midtjylland (19:45)

28 noiembrie | FCSB - Olympiacos FC (22:00)

12 decembrie | TSG Hoffenheim - FCSB (19:45)

23 ianuarie | Qarabag FK - FCSB (19:45)

30 ianuarie | FCSB - Manchester United (22:00)