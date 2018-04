Radu Stefan, gasit vinovat pentru DEZASTRUL de la Salzburg: italienii l-au pus la zid pe roman! Ce au scris dupa ce Lazio a ratat calificarea

FC Salzburg reusit o calificare miraculoasa in semifinalele EUropa League in fata lui Lazio dupa ce in tur pierduse in Italia, scor 2-4.

FC Salzburg a castigat pe teren propriu scor 4-1 si merge in penultimul act al competitiei dupa 6-5 la general. Immobile a deschis scorul pentru italieni in minutul 56, dar imedat Dabour a egalat, in minutul 56. Au urmat golurile lui Haidara (min.72), Hee-Chan (min.74) si Lainer (min.76).

Stefan Radu a fost integralist pentru Lazio si a avut o seara de cosmar. Presa italiana il considera drept unul dintre principalii vinovati pentru ratarea calificarii.



"Dupa o prima repriza solida, Stefan Radu a participat la prabusirea din final a echipei lui Simone Inzaghi. Are responsabilitatea golului de 3-1", au scris jurnalistii de la Tuttomercatoweb care i-au acordat romanului nota 4,5.