Prima manșă s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

Jimmy Thelin: ”Vrem să fim în Europa League și vom da totul pentru a ajunge acolo!”

Jimmy Thelin susține că Aberdeen este acuzată pe nedrept de faptul că se gândește la Conference League ca la o plasă de siguranță.

La fel ca FCSB, Aberdeen va evolua în faza principală Conference League în cazul unui eșec pe Arena Națională. Totuși, Thelin spune că echipa sa va da totul pentru a trece de campioana României.

”Europa League este obiectivul nostru. Lumea vorbește despre o plasă de siguranță (n.r. Conference League), dar noi nu gândim în acești termeni. Vrem să fim în Europa League și vom da totul pentru a ajunge acolo.

Ca antrenor, jucător și club, întotdeauna îți dorești să joci împotriva celor mai bune echipe și, în același timp, să crezi în tine, să găsești modalități de a câștiga meciuri, să fii cea mai bună versiune a ta”, a spus Jimmy Thelin, conform Aberdeen Live.

