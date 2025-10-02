Oltenii sunt prezentați ca o echipă imprevizibilă, puternică în ofensivă, dar cu mari carențe în defensivă, în timp ce antrenorul Mirel Rădoi a primit o caracterizare tăioasă.



Presa din Polonia notează că, deși este lider în campionatul intern, Universitatea Craiova a arătat semne de slăbiciune în ultimele meciuri, cum ar fi înfrângerea cu Oțelul Galați (0-1) și remiza cu Dinamo (2-2), un meci în care "au avut situația sub control, însă totul s-a schimbat după cartonașul roșu primit de căpitanul Nicușor Bancu".



Polonezii au remarcat că principala problemă a echipei nu este doar linia de fund, ci faza defensivă a întregului ansamblu. "Adevărata problemă este jocul defensiv al întregii echipe, nu doar al celor trei stoperi, care trebuie să salveze situațiile create de pierderile de minge și de poziționarea avansată a restului echipei", au scris cei de la rankinguefa.pl, adăugând că oltenii pot fi ușor surprinși pe contraatac din cauza stilului ofensiv al fundașilor de bandă.



Atacul este văzut drept cel mai puternic compartiment al Craiovei, fiind evidențiați jucători precum Steven Nsimba, "cel mai bun marcator al echipei", Assad Al-Hamlawi și Ștefan Baiaram.



Mirel Rădoi, portret fără menajamente



Nici antrenorul Mirel Rădoi nu a scăpat de analiza critică a jurnaliștilor polonezi. Aceștia și-au amintit de mandatul de la echipa naționala României și l-au comparat cu cel al succesorului său, Edward Iordănescu.



"Mirel Rădoi a fost predecesorul lui Edward Iordănescu (n.r. - antrenor acum la Legia, Polonia) la cârma naționalei României. A condus echipa în preliminariile pentru Mondialul din 2022 și s-a lăsat depășit de Macedonia de Nord, cu care a remizat la Skopje. A pierdut și cu Islanda în deplasare. Actualul selecționer a obținut succese mai mari cu naționala, în special la Euro 2024", a punctat sursa citată.



În final, jurnaliștii au reamintit că Rădoi se află la al doilea mandat în Bănie, iar "principalul său succes este calificarea în faza grupelor Conference League, în detrimentul celor de la Başakşehir".

