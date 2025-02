"Cred că e sold-out", a spus Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, la doar câteva ore după ce s-au pus în vânzare biletele pentru meciul tur cu Olympique Lyon, de pe Arena Națională.

Gigi Becali, despre încasările lui FCSB din bilete: "Nu a mai existat așa ceva"



"Vom încasa aproape un milion și jumătate de euro", a spus Gigi Becali, pentru PRO TV, despre suma care urmează să intre în conturile lui FCSB exclusiv din biletele de la partida cu Olympique Lyon.

Întrebat dacă acesta este sezonul în care FCSB are cele mai mari încasări din bilete, Gigi Becali a evidențiat premiera: "Nici nu a mai existat așa ceva! Am mai luat vreodată un milion din bilete? Cu Manchester United am luat aproape 1,3 milioane".



40 de lei costă cel mai ieftin bilet pe Arena Națională la meciul FCSB - Olympique Lyon. La zona VIP, costul unui tichet ajunge și la 600 de lei.

FCSB - Olympique Lyon se joacă joi, 6 martie, de la ora 19:45, pe Arena Națională. Returul, o săptămână mai târziu, 13 martie, de la ora 22:00, pe terenul francezilor.

Dacă trece de Olympique Lyon, FCSB va înfrunta în sferturile Europa League câștigătoarea din dubla Real Sociedad - Manchester United.

Sold-out pe Arena Națională la FCSB - Lyon în câteva ore

Biletele pentru meciul cu Olympique Lyon ar fi trebuit să fie disponibile pentru fanii lui FCSB începând de marți, de la ora 13:00, însă a existat o întârziere de cel puțin o oră, apoi au fost probleme legate de funcționalitatea platformei online, fapt care a stârnit indignarea fanilor. FCSB a anunțat ulterior că site-ul pe care se vând biletele a fost supus unui atac cibernetic de tip DDoS.



Problemele s-au remediat, fanii și-au putut achiziționa bilete, iar tichetele s-au epuizat în doar câteva ore, după cum a anunțat Mihai Stoica, marți seară.



"Cred că e sold-out la ora asta (n.r - marți, ora 22:00). La un moment dat, erau peste 10.000 de utilizatori care accesau site-ul și au fost descoperite peste 200 de atacuri cibernetice. Sunt boți care reușesc să intre și să lanseze 5 cereri pe secundă ca să blocheze. N-au cum să fure ceva, doar se joacă. Sunt unii care își folosesc inteligența ca să blocheze site-ul.



În două ore și 45 de minute, cu tot cu atacurile cibernetice, sărisem de 30.000 de bilete vândute. După, 35.000. După ajunsesem la vreo 40.000. La ora asta suntem săriți bine de 40.000.



Vor fi foarte multe bilete acum pentru că vor fi foarte puțini suporteri de la Lyon și atunci nu va mai fi nevoie de zone tampon cum au fost la meciul cu PAOK. La ce suporteri are PAOK, chiar a fost nevoie de zone tampon. Se putea întâmpla orice. Cu ăia nu te joci. Au venit 5.200 de fani ai lui PAOK, iar oamenii ăia chiar sunt ultrași adevărați", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.